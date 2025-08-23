Asia Cup: नुरुल हसन की 3 साल बाद बांग्लादेश टीम में वापसी, लिटन दास होंगे कप्तान

Asia Cup Bangladesh Squad : बांग्लादेश के चयनकर्ताओं ने शुक्रवार को विकेटकीपर-बल्लेबाज नुरुल हसन (Nurul Hasan Sohan) को आगामी एशिया कप के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया है जिसमें लिटन दास (Litton Das) टीम की कमान संभालेंगे। इकतीस वर्षीय हसन ने आखिरी बार तीन साल पहले ऑस्ट्रेलिया में 2022 में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा घोषित टीम एशिया कप से पहले नीदरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला भी खेलेगी।
घरेलू क्रिकेट में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर वापसी करने वाले हसन के अलावा टीम में सैफ हसन की भी डेढ़ साल के अंतराल के बाद राष्ट्रीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी हो रही है। उन्होंने आखिरी बार 2023 एशियाई खेलों में बांग्लादेश के लिए खेला था।
आठ टीमों का टूर्नामेंट नौ से 28 सितंबर तक यूएई में आयोजित होगा। (भाषा)
टीम इस प्रकार है:
लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन।