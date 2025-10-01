Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंदौर में कंगारूओं ने कीवियों को 89 रनों से रौंदकर किया विश्वकप का आगाज

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 89 रनों से न्यूजीलैंड को हराया

Advertiesment
हमें फॉलो करें Australia

WD Sports Desk

, बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (22:22 IST)
AUSvsNZ मध्य क्रम की बल्लेबाज एश्ले गार्डनर (115) के शानदार शतक के बाद ऐनाबेल सदरलैंड और सोफी मोलिन्यू (तीन-तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्वकप के दूसरे मुकाबले में बुधवार को न्यूजीलैंड को 89 रनों से हरा दिया।

327रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और उसके दोनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गये। इसके बाद एमेलिया केर और कप्तान सोफी डिवाइन की जोड़ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 75 रन जोड़े। 20वें ओवर में अलाना किंग ने एमेलिया केर (33) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा।

इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। ब्रूक हैलिडे (28), मैडी ग्रीन (20) और इसाबेला गेज 28 रन बनाकर आउट हुई। न्यूजीलैंड का सातवां विकेट सोफी डिवाइन के रूप में गिरा। उन्हें 43वें ओवर में ऐनाबेल सदरलैंड ने बोल्ड आउट किया। सोफी डिवाइन ने 112 गेंदों में 12 चौके और तीन छक्के लगाते हुए 111 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 43.2 ओवर में 237 रन के स्कोर पर सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया 89 रनों से मुकाबला जीत लिया।ऑस्ट्रेलिया की ओर से सोफी मोलिन्यू और ऐनाबेल सदरलैंड ने तीन-तीन विकेट लिये। अलाना किंग को दो विकेट मिले।
इससे पहले आज यहां एश्ले गार्डनर (115) के शानदार शतक से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 49.3 ओवर में 326 रन का विशाल स्कोर बना लिया। गार्डनर वनडे में यह दूसरा शतक है तथा अन्य खिलाड़ियों के उपयोगी योगदान की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 326 रन बनाए। गार्डनर ने 83 गेंदों की अपनी शतकीय पारी में 16 चौके और एक छक्का लगाया।

गार्डनर बल्लेबाजी करने तब उतरीं जब ऑस्ट्रेलिया 113 रन पर चार विकेट गंवाकर संघर्ष कर रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने तेज-तर्रार अंदाज में अपने शॉट खेलते हुए कीवी गेंदबाजों को हावी नहीं होने दिया।
उन्हें ताहलिया मैक्ग्रा, सोफी मोलिनक्स और किम गार्थ से अच्छा सहयोग मिला जिन्होंने उपयोगी पारियां खेलीं। ताहलिया मैक्ग्रा ने 26, सोफी मोलिनक्स ने 14 और किम गार्थ ने 38 रन बनाये। गार्थ 37 गेंदों में पांच चौके लगाने के बाद अंतिम ओवर में आखिरी बल्लेबाज के रूप में आउट हुईं।

ताहुहु और अमेलिया केर ने ऑस्ट्रेलिया को 108/2 से 128/5 पर ला दिया और उस समय वे मुश्किल में थे। लेकिन गार्डनर और मैक्ग्रा ने खराब गेंद को दूर रखकर फिर से टीम को संभाला। मैक्ग्रा गयीं लेकिन गार्डनर ने पारी जारी रखी और मोलिनक्स और किम गार्थ के साथ साझेदारी की।

गार्थ ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन गार्डनर ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने गेंद को सफाई से मारा और जब भी न्यूज़ीलैंड ने गलती की, बाउंड्री लगाई। वह किसी भी ढीली गेंद पर सख्त थीं और इसीलिए 128/5 के स्कोर से ऑस्ट्रेलिया की वापसी शानदार रही।ताहुहु और अमेलिया केर न्यूजीलैंड की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थीं। ताहुहु ने तीन और एमेलिया केर ने दो विकेट लिए।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एशिया कप से थके हुए खिलाड़ियों ने लिया ब्रेक, बाकियों ने बहाया पहले टेस्ट के लिए पसीना

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels