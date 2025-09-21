413 रनों का पीछा करते हुए 369 रनों पर ऑल-आउट, दिल जीता पर सीरीज गंवाई

AUSvsIND बेथ मूनी (138 ) की शतकीय, जॉर्जिया वॉल (81) और एलिस पेरी (68) की अर्धशतकीय पारियों के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने शनिवार को तीसरे और निर्णायक एकदिवसीय मुकाबले में भारत को 43 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।





413 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने चौथे ही ओवर में प्रतिका रावल (10) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी हरलीन देओल ने स्मृति मंधाना के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। नौवें ओवर में मेगन शूट ने हरलीन (11) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए ताबड़तोड़ 121 रन जोड़े। किम गार्थ ने 21वें ओवर में हरमनप्रीत 35 गेंदों में 52 रन को आउटकर ऑस्ट्रेलिया को तीसरी सफलता दिलाई।





अगले ही ओवर में ग्रेस हैरिस ने शतकवीर स्मृति मंधाना को आउटकर भारत को बड़ा झटका दिया। स्मृति मंधाना ने 63 गेंदों में 17 चौके और पांच छक्के लगाते हुए 125 रनों की पारी खेली। रिचा घोष (छह) रनआउट, राधा यादव (18), अरुंधती रेड्डी (10) रन बनाकर आउट हुई। दीप्ति शर्मा जब तक खेल रही थी लगा रहा था भारत यह मुकाबला जीत लेगा। 43वें ओवर में तालिया मैक्ग्रा ने दीप्ति शर्मा को आउट कर भारत के मैच जीतने की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया। दीप्ति शर्मा ने 58 गेंदों में पांच चौके और दो छक्के लगाते हुए 72 रन बनाये। स्नेह राणा 35 रन बनाकर आउट हुई। 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर किम गार्थ ने रेणुका सिंह (दो) को आउटकर 369 के स्कोर पर भारतीय पारी का अंत कर मुकाबला अपनी टीम के पक्ष में कर दिया।





ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के लिए किम गार्थ ने तीन विकेट लिये। मेगन शूट को दो विकेट मिले। एश्ली गार्डनर, तालिया मैक्ग्रा, ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया वेयरहम ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।





इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

बल्लेबाजी करने उतरी कप्तान एलिसा हीली और जॉर्जिया वॉल की सलामी जेाड़ी ने 43 रन जोड़े। पांचवें ओवर में क्रांति गौड़ ने एलिसा हीली 18 गेंदों में 30 रन को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी एलिस पेरी ने जॉर्जिया वॉल के साथ दूसरे विकेट के लिए 107 रन जोड़कर बड़े स्कोर की नींव रखी। 22वें ओवर में स्नेह राणा ने जॉर्जिया वॉल को आउटकर इस शतकीय साझेदारी का अंत किया। जॉर्जिया वॉल ने 68 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 81 रन बनाये।





33वें ओवर में अरुंधती रेड्डी ने एलिस पेरी (68) और उसके बाद रेणुका सिंह ने एश्ले गार्डनर 39 को आउट किया। तालिया मैक्ग्रा (14) को दीप्ति शर्मा ने पगबाधा आउट किया। 45वें ओवर में बेथ मूनी रनआउट हुई। बेथ मूनी ने 75 गेंदों 23 चौके और एक छक्का लगाते हुए 138 रनों की आतिशी पारी खेली। इसी ओवर में दीप्ति शर्मा ने ग्रेस हैरिस (एक) को अपनी ही गेंद पर कैच आउटकर पवेलियन भेज दिया। रेणुका ने जॉर्जिया वेयरहम (16) को आउटकर अपना दूसरा विकेट लिया। किम गार्थ (एक) नौवें विकेट के रूप में आउट हुई। उन्हें अरुंधती रेड्डी ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। इसी ओवर में अरुंधती ने अलाना किंग (12) को आउटकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को 47.5 ओवर में 412 के स्कोर पर समेट दिया।





भारत की ओर से अरुंधती रेड्डी ने तीन विकेट लिये। दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह को दो- दो विकेट मिले। क्रांति गौड़, स्नेह राणा, ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

