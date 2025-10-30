Hanuman Chalisa

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी (Video)

WD Sports Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (15:04 IST)
AUSvsIND ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में गुरूवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतने के बाद कहा कि पिच बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी लग रही है इसलिए वह स्कोरबोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहेंगी। हीली के साथ ही सोफ़ी मोलिन्यू की जगह जॉर्जिया वेयरहम की वापसी हुई है।
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि वह भी पहले बल्लेबाज़ी करना चाहती थीं लेकिन उनकी टीम शुरुआती सफलता हासिल करने की कोशिश करेगी। हरमनप्रीत कौर ने कहा कि चोट के चलते प्रतिका नहीं खेल रही हैं और शेफ़ाली टीम में हैं। वहीं हरलीन और छेत्री को आराम दिया गया है जबकि गौड़ और घोष की वापसी हुई है।

टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत : स्मृति मंधाना, शेफ़ाली वर्मा, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमाह रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव, क्रांति गौड़,  श्री चरणी,  रेणुका ठाकुर

ऑस्ट्रेलिया :फ़ीबी लिचफ़ील्ड, एलिसा हीली (कप्तान), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, तालिया मैक्ग्रा, सोफ़ी मोलिन्यू, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शट

