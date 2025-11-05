विश्वकप के दौरान बांग्लादेशी कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को पीटा, पेसर का खुलासा

महिला क्रिकेट एकदिवसीय विश्वकप के मैचों में बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना जोटी को मैच के दौरान कई बार खिलाड़ियों पर चिल्लाते हुए देखा गया था लेकिन अब जो उन पर आरोप लग रहे हैं वह काफी सनसनीखेज हैं।बांग्लादेश की महिला टीम से बाहर चल रही तेज गेंदबाज जहांआरा आलम ने आरोप लगाया है कि कप्तान निगार सुल्ताना जोटी जूनियर क्रिकेटरों की पिटाई करती हैं।







BCB ने निगार सुल्ताना पर लगे शोषण के आरोपों को बताया झूठा, कहा - 'मनगढ़ंत'#bcb #BangladeshCricket #nigarsultana #Cricket #crictrackerhindi #physical #abuse https://t.co/pPpFAlrbuz — CricTracker Hindi (@ct_hindi) November 5, 2025

बांग्लादेश महिला क्रिकेट एकदिवसीय विश्वकप में अपने शुरुआती मैच पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी मैच में जीत ना पा सकी। हालांकि वह दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ जीत से बेहद करीब थी।बांग्लादेश के दैनिक अखबार को दिए साक्षात्कार में आलम ने भारत और श्रीलंका में हुए महिला वनडे विश्व कप में टीम के सातवें स्थान पर रहने के बाद मौजूदा कप्तान, कुछ साथियों, कोचिंग स्टाफ और टीम प्रबंधन पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए।आलम ने कहा, ‘‘यह कोई नई बात नहीं है। जोटी जूनियर खिलाड़ियों को बहुत पीटती है। यहां तक कि विश्व कप के दौरान भी जूनियर खिलाड़ियों ने मुझे बताया कि माफी मांगने पर भी उनकी पिटाई की जाती थी। मुझे कुछ खिलाड़ियों ने बताया कि कल उनकी पिटाई हुई थी। यहां तक कि दुबई दौरे के दौरान भी, उसने एक जूनियर को कमरे में बुलाया और उसे थप्पड़ मार दिया।’’



उन्होंने आरोप लगाया कि टीम के अंदर माहौल बहुत खराब है और इसीलिए उन्हें मानसिक स्वास्थ्य कारण से ब्रेक लेना पड़ा था।आलम ने कहा, ‘‘मैं अकेली नहीं हूं, बांग्लादेश टीम में हर कोई कमोबेश पीड़ित है। हर किसी की पीड़ा अलग है। टीम में केवल एक या दो खिलाड़ियों को ही अच्छी सुविधा मिलती हैं।’’





देश के क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने हालांकि इस आरोप को निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है। बीसीबी ने एक बयान में कहा, ‘‘BCB इन आरोपों का स्पष्ट तौर पर और दृढ़ता से खंडन करता है, जो निराधार, मनगढ़ंत और सच्चाई से परे हैं।‘

