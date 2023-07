मैं इस तरह से कभी जीत नहीं चाहूंगा: Ben Stokes ने Jonny Bairstow के विकेट पर दिया बयान

English newspaper on Jonny Bairstow's run out. pic.twitter.com/CrK3uIbFHG

दरअसल यह बात है इंग्लैंड की पारी के 52वे ओवर की आखरी गेंद की जहाँ Cameron Green की Short Ball को बेयरस्टो ने नीचे झुककर छोड़ दिया था, वह गेंद सीधे विकेट कीपर Alex Carey ने पकड़ी। इस दौरान जॉनी बेयरस्टो गेंद को डेड मानकर क्रीज छोड़कर बेन स्टोक्स, जो उनके साथ बैटिंग कर रहे थे, से बात करने निकल गए और एलेक्स से मौका देख वह गेंद वापस विकेट की तरफ फेंकी जिसके बाद Bairstow के रन आउट की अपील की गई। यह Dismissal देख Bairstow के साथ-साथ कप्तान Ben Stokes भी हैरानी में थे। अंत में Jonny Bairstow को रन आउट दिया गया लेकिन इसके बाद Jonny Bairstow का आउट किये जाना नियमों के अंतर्गत होते हुए भी 'Spirit Of The Game' को लेकर यह विषय विवादों में हैं।

Ben Stokes ने आगे कहा कि "मैं खेल भावना को लेकर सोचता हूँ. ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए यह मुकाबले में एक विनिंग मोमेंट की तरह था, लेकिन इस तरह से मैच जीतने के तरीके पर मुझसे सवाल किया जाए तो, मेरा जवाब नहीं होगा" "Do I want to win in that manner? No."

Ben Stokes has his say on the Jonny Bairstow dismissal controversy #ENGvAUS | #Ashes pic.twitter.com/02egjVNH8D

"I thought it was totally fair play." Pat Cummins has had his say. #Ashes2023 pic.twitter.com/ZalPuIxBqO

उन्होंने ट्वीट कर लिखा "Hey sledgers….does spirit of the game logic apply to u or is it just for Indians?"