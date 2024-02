जानें WPL Auction में न चुने जाने पर श्रीलंका की कप्तान ने क्या कहा

Chamari Athapaththu on not being selected in WIPL Auction : श्रीलंका की कप्तान और यूपी वारियर्स की खिलाड़ी चमारी अटापट्टू (Chamari Athapaththu) ने मंगलवार को कहा कि Women's Premier League (WIPL) के दूसरे सत्र के लिए Auction के दौरान शुरू में नहीं चुने जाने से उन्हें आश्चर्य हुआ लेकिन इसने उन्हें प्रेरित किया।