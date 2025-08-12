Dharma Sangrah

भारत की यह गेंदबाज पहुंची दूसरे रैंक पर, जानिए महिला टीम रैंकिंग के उतार चढ़ाव

WD Sports Desk

, मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (16:36 IST)
भारत की दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला टी20 की नवीनतम रैंकिंग में गेदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गयी है जबकि सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना बल्लेबाजों के बीच शीर्ष से दूसरे स्थान पर खिसक गईं।

दीप्ति पाकिस्तान की सादिया इकबाल के साथ 732 रेटिंग अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। सादिया रैंकिंग में पहले स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक गयी जबकि ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड चार रेटिंग अंकों की बढ़त के साथ पहली बार शीर्ष रैंकिंग की टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज बनने में सफल रही।

सादिया ने आयरलैंड के खिलाफ शृंखला में सिर्फ़ तीन विकेट लेने के बाद रेटिंग अंक गवां दिये। पाकिस्तान महिला टीम इस शृंखला को 1-2 से हार गई थी।

सदरलैंड ने मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट लेने के बाद से सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में कोई मैच नहीं खेला है। इससे उनके रेंटिंग अंक (736) में कोई बदलाव नहीं आया है।टी20 अंतरराष्ट्रीय हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में दीप्ति 387 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई हैं। वह वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज (505) और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर (434) से पीछे हैं।

कलात्मक खब्बू बल्लेबाज मंधाना (728 रेटिंग अंक) एक स्थान फिसल कर इंग्लैंड की नैट सिवर-ब्रंट (731) के बाद दूसरे पायदान पर आ गयी है।भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 10 पायदान की छलांग लगाकर शीर्ष 10 बल्लेबाजों में शामिल होने के करीब पहुँच गई हैं। वह फिलहाल 11वें नंबर पर हैं।

आयरलैंड की हरफनमोला ओर्ला प्रेंडरगैस्ट को पाकिस्तान के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। वह अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 19वें स्थान पर पहुँच गई हैं।

प्रेंडरगैस्ट पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में आयरलैंड की 2-1 की शृंखला जीत के दौरान शानदार फॉर्म में थीं। इस 23 साल की खिलाड़ी ने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन योगदान दिया और शृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता।दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने तीन मैचों में 72 की औसत से 144 रन बनाए और अपनी उपयोगी मध्यम गति की गेंदों से चार विकेट भी लिए।(भाषा)

