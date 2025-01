चहल से तलाक की खबरों के बीच धनश्री का पहला रिएक्शन, कहा मैंने इतने सालों बड़ी मेहनत की

युजवेंद्र चहल ने अपने 'Cryptic Post' में क्या लिखा था?

Yuzvendra Chahal ने Socrates का एक Quote पोस्ट किया जिसमे लिखा था ‘खामोशी एक संगीत है, उनके लिए जो दुनिया के शोर के परे इसे सुन सकते हैं’ (Silence is a profound melody, for those who can hear it above all the noise)