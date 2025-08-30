ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






DPL ड्रामा: तूफानी शतक के बाद राणा पर लगा जुर्माना, कृष यादव 100% फीस से आउट

Advertiesment
हमें फॉलो करें delhi premier league

WD Sports Desk

, शनिवार, 30 अगस्त 2025 (15:58 IST)
Delhi Premier League T20 : भारतीय खिलाड़ी नितीश राणा सहित पांच क्रिकेटरों पर शनिवार को यहां साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के मैच में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 30 से 100 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया गया। कप्तान नितीश राणा के तूफानी शतक की बदौलत वेस्ट दिल्ली लायंस ने शुक्रवार को एलिमिनेटर में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को सात विकेट से हराकर डीपीएल के क्वालीफायर 2 में प्रवेश किया।
 
वेस्ट दिल्ली लायंस के कृष यादव को मैच के दौरान अभद्र व्यवहार करने के लिए अधिकतम सजा दी गई है। उन पर मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।
 
डीपीएल के एक बयान में कहा गया है, ‘‘कृष यादव पर मैच के दौरान विरोधी टीम के खिलाड़ी के लिए अपशब्द कहने और खिलाड़ी की तरफ बल्ला तानने के लिए अनुच्छेद 2.3 (2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।’’
 
इसमें कहा गया है, ‘‘दिग्वेश राठी (साउथ दिल्ली सुपरस्टार) पर खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए अनुच्छेद 2.2 (2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।’’

बयान के अनुसार, ‘‘नीतीश राणा (वेस्ट दिल्ली लायंस) पर विरोधी टीम के खिलाड़ी के प्रति आक्रामक रवैया अपनाने और आपत्तिजनक इशारा करने के लिए अनुच्छेद 2.6 (1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।’’
 
इनके अलावा अमन भारती (साउथ दिल्ली सुपरस्टार) पर आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत और साउथ दिल्ली सुपरस्टार के ही सुमित माथुर पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। (भाषा)
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels