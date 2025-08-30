द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया

दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सत्र से पहले राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच का पद छोड़ देंगे। फ्रेंचाइजी ने शनिवार को यह घोषणा की। द्रविड़ को आईपीएल 2025 सत्र से पहले रॉयल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि रॉयल्स ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जबकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि कप्तान संजू सैमसन भी फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहते हैं।

रॉयल्स ने एक्स पर एक बयान में कहा, ‘‘राहुल कई वर्षों से रॉयल्स के सफर के अहम अंग रहे हैं। उनके नेतृत्व में खिलाड़ियों की एक पीढ़ी तैयार हुई है। उन्होंने फ्रैंचाइज़ी की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है।’’

बयान के अनुसार, ‘‘राहुल को फ्रैंचाइज़ी में एक बड़े पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। राजस्थान रॉयल्स, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक, फ्रैंचाइज़ी के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए राहुल का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।’’

अगर सैमसन भी टीम छोड़ देते हैं तो मिनी नीलामी से कुछ महीने पहले रॉयल्स मुश्किलें बढ़ जाएगी। (भाषा)