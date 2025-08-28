अश्विन ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की

अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही महीनों के भीतर इस टूर्नामेंट के साथ उनके 16 साल लंबे जुड़ाव का अंत हो गया। अश्विन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह घोषणा की। अश्विन ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘कहते हैं कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है लेकिन विभिन्न लीग में खेल की खोज करने का मेरा समय आज से शुरू हो रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी फ्रेंचाइजी को वर्षों से मिली शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे महत्वपूर्ण आईपीएल और बीसीसीआई को उन चीजों के लिए जो उन्होंने अब तक मुझे दीं। आगे जो भी मेरे सामने है उसका पूरा आनंद लेने और उसका पूरा फायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं।’’

अश्विन की सुपरकिंग्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में भावुक सराहना की। सुपरकिंग्स ने लिखा, ‘‘चेपक का अपना। कैरम-बॉल थिरुपुरा-सुंदरन! अंबुदेन की धूल भरी पिचों पर पीली जर्सी में अपने पहले रन-अप से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर स्पिन के पूर्ण प्रभुत्व तक, आपने हमें सब कुछ दिया है।’’



Special day and hence a special beginning.



They say every ending will have a new start, my time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today.



Would like to thank all the franchisees for all the… — Ashwin ???????? (@ashwinravi99) August 27, 2025

फ्रेंचाइजी ने लिखा, ‘‘आपने हमारी विरासत को आधार बनाया है और किले चेपक को बेमिसाल बनाया है! आप वाकई कमाल करते हैं, अश्विन!’’

संन्यास की घोषणा इस महीने की शुरुआत में सुपरकिंग्स में अश्विन के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच हुई है क्योंकि आईपीएल 2025 में अश्विन ने केवल नौ मैच खेले थे जो 2009 में पदार्पण सत्र के बाद एक सत्र में उनके दूसरे सबसे कम मैच हैं।

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के साथ संभावित ट्रेड (टीम के साथ अदला-बदली) की चर्चा के बीच अनुभवी ऑफ स्पिनर ने स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी भूमिका पर सुपरकिंग्स से स्पष्टता मांगी थी।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर सैमसन के साथ एक पॉडकास्ट में कहा, ‘‘पिछले साल मैंने केवल नौ मैच खेले थे। आईपीएल में खेलने के अपने इतने वर्षों में यह पहला साल था जब मैंने सिर्फ नौ मैच खेले। मैं हमेशा हर मैच खेलता था इसलिए यह मेरा ऐसा पहला अनुभव था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपनी तरफ से स्पष्टता की मांग की थी लेकिन मैंने आईपीएल सत्र के दौरान ही यह मांग की थी।’’

इस 38 वर्षीय खिलाड़ी ने सैमसन के साथ संभावित ट्रेड को लेकर चल रही चर्चा को स्वीकार किया लेकिन जोर देकर कहा कि यह अधिकतर खिलाड़ियों के नियंत्रण से बाहर है।

अश्विन ने कहा, ‘‘अगर सैमसन का ट्रेड होता है तो सीएसके को 18 करोड़ रुपये रखने होंगे और फिर आपको देखना होगा कि आप उस जगह को बनाने के लिए किसे रिलीज कर सकते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर कल मैं सीएसके टीम में नहीं हूं तो इससे उन्हें फायदा हो सकता है - इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह सब मेरे बारे में नहीं हो सकता। अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और ये सारी अफवाहें खिलाड़ी की तरफ से नहीं आतीं... इसके कई पहलू हैं।’’

अश्विन ने पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वह अनिल कुंबले (619) के बाद टेस्ट मैच में भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट (537) लेने वाले गेंदबाज हैं।

आईपीएल में अश्विन ने 2009 में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए पदार्पण किया था। एक दशक के लंबे अंतराल के बाद 9.75 करोड़ रुपये में सुपरकिंग्स से दोबारा जुड़ने के बाद उन्होंने आईपीएल 2025 में इसी टीम की ओर से अपना आखिरी मैच खेला।

अश्विन ने कुल मिलाकर 221 आईपीएल मैच में 30.22 की औसत से 187 विकेट लिए जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन पर चार विकेट रहा। बल्ले से उन्होंने 50 के उच्चतम स्कोर और 13.02 की औसत से 833 रन बनाए।

अश्विन 2010 और 2011 में सुपरकिंग्स की खिताबी जीत के दौरान टीम के अहम सदस्य थे। वह आईपीएल में अपने करियर के दौरान अब बंद हो चुकी राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेले।

अश्विन के कुछ बेहतरीन आईपीएल पल सुपरकिंग्स के साथ उनके शुरुआती वर्षों में आए।

महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में अपने पहले तीन सत्र में अश्विन की कैरम बॉल का जलवा खूब चला और आखिरकार उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली।

बाद के वर्षों में कप्तानी की महत्वाकांक्षाओं के चलते अश्विन ने फ्रेंचाइजी बदली और उन्होंने कुछ समय के लिए पंजाब किंग्स की कप्तानी भी की।

लेकिन जैसे-जैसे लीग विकसित हुई तो उन्हें आक्रामक मानसिकता और लगातार प्रयोग करने की कभी-कभी कीमत चुकानी पड़ी और बाद के वर्षों में उनकी लोकप्रियता गिरती गई।

इसके बावजूद एक दशक के बाद 2024-25 में सुपरकिंग्स में उनकी वापसी हुई जिसकी मुख्य वजह सुपरकिंग्स के मुखिया एन श्रीनिवासन की फ्रेंचाइजी में शागिर्द को वापस लाने की इच्छा थी।

अश्विन के आईपीएल करियर में भी विवादों का दौर रहा। 2019 में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को ‘मांकड़’ आउट करने के बाद ‘क्रिकेट की भावना’ पर व्यापक बहस छिड़ गई। बाद में जब 2022 में अश्विन राजस्थान रॉयल्स में बटलर के साथ शामिल हुए तो दोनों ने अपने मतभेद भुला दिए। (भाषा)