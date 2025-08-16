बॉब सिम्पसन: जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को दिया आकार, 89 की उम्र में निधन

आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, कप्तान और कोच और आस्ट्रेलियाई क्रिकेट की सबसे प्रभावी हस्तियों में से एक बॉब सिम्पसन (Bob Simpson) का 89 वर्ष की उम्र में यहां निधन हो गया। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने शनिवार को सिम्पसन के निधन की पुष्टि की। सिम्पसन ने आस्ट्रेलिया के लिए 1957 से 1978 के बीच 62 टेस्ट और दो वनडे खेले थे। उन्होंने 4869 टेस्ट रन बनाए जिसमें दस शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा 71 विकेट भी लिए और 39 टेस्ट में कप्तानी की।

उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में न्यू साउथ वेल्स के लिए विक्टोरिया के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया था।

वह 1986 से 1996 के बीच आस्ट्रेलिया के कोच भी रहे। आस्ट्रेलिया ने उनके कोच रहते 1987 विश्व कप, 4 Ashes खिताब और 1995 फ्रेंक वॉरेल ट्रॉफी जीती।



RIP to a true cricket legend.



A Test cricketer, captain, coach and national selector - Bob Simpson was a mighty figure in Australian cricket, giving everything to our game.



Cricket Australia extends our thoughts and sympathies to Bob’s family and friends. pic.twitter.com/U8yGeZNmCb — Cricket Australia (@CricketAus) August 16, 2025

क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने कहा कि आस्ट्रेलियाई टीम केर्न्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को वनडे मैच से पहले एक मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रृद्धांजलि देगी।

सिम्पसन ने 1957 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने पहला शतक 1964 में ओल्ड टैफर्ड में एशेज टेस्ट के दौरान लगाया। उस मैच में उन्होंने 311 रन बनाये थे।

उन्होंने स्लिप में फील्डिंग करते हुए 110 कैच भी लपके। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने एक्स पर उन्हें श्रृद्धांजलि देते हुए लिखा ,‘‘ बॉब सिम्पसन ने कई पीढियों तक आस्ट्रेलियाई क्रिकेट की असाधारण सेवा की। एक खिलाड़ी, कप्तान और फिर एक कोच के तौर पर उन्होंने ऊंचे मानदंड कायम किये। उन्हें क्रिकेट लंबे समय तक याद रखेगा।’’ (भाषा)