वोक्स ने पंत से बातचीत का खुलासा किया, पैर में फ्रैक्चर के लिए माफी मांगी

इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने खुलासा किया है कि उन्होंने हालिया टेस्ट श्रृंखला के दौरान अपनी गेंद पर पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर के लिए ऋषभ पंत से ‘माफी’ मांगी थी जिसके बाद वह अपने भारतीय प्रतिद्वंद्वी की उदारता से काफी प्रभावित हुए। मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के दौरान वोक्स की गेंद पंत के पैर में लगी थी जिसके कारण वह सीरीज के निर्णायक पांचवें मैच से बाहर हो गए थे। भारत ने इस झटके से उबरते हुए ओवल में हुए अंतिम मैच को छह रन से जीतकर श्रृंखला 2-2 से बराबर कर दी।

वोक्स और पंत दोनों ही श्रृंखला के दौरान गंभीर चोटों के बावजूद बल्लेबाजी के लिए उतरकर अपनी-अपनी टीमों के लिए साहस के प्रतीक बन गए। जहां पंत ने मैनचेस्टर में अपने पैर के टूटे अंगूठे के बावजूद बल्लेबाजी की तो वहीं वोक्स पांचवें टेस्ट के दौरान कंधे की हड्डी खिसकने के बावजूद क्रीज पर उतरे।

वोक्स ने ‘गार्जियन’ को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘‘मैंने देखा कि ऋषभ (पंत) ने इंस्टाग्राम पर सैल्यूट इमोजी के साथ मेरी एक तस्वीर डाली थी तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए जवाब दिया कि ‘प्यार के लिए शुक्रिया और उम्मीद है कि पैर ठीक होगा’।’’



Rishabh Pant's instgram story for Chris Woakes . pic.twitter.com/cU3t6Ulub2 — Jay Cricket. (@Jay_Cricket12) August 4, 2025

उन्होंने आगे कहा, ‘‘फिर उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जिसमें कहा था ‘उम्मीद है सब ठीक होगा, उबरने के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद है कि हम किसी दिन फिर से मैदान पर मिलेंगे।’ मैंने टूटे हुए पैर के लिए माफी मांगी।’’



"I saw Rishabh had posted a salute emoji for me. I thanked him and said, ‘Hope the foot is OK.’ He replied with a kind voice note. Of course, I said sorry for the broken foot."#ChrisWoakes #Rishabhpant???? pic.twitter.com/On3QdeZjX9 — Shubham Pandey (@21shubhamPandey) August 7, 2025

वोक्स ने यह भी कहा कि पांचवें टेस्ट में बल्लेबाजी के लिए आने पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने उनकी सराहना की थी। वोक्स को एक भी गेंद का सामना करने का मौका नहीं मिला लेकिन उन्होंने कहा कि विकेटों के बीच दौड़ना मुश्किल था।







वोक्स ने कहा, ‘‘शुभमन ने कहा कि यह अविश्वसनीय बहादुरी थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उनसे कहा कि आपने एक अविश्वसनीय श्रृंखला खेली, शानदार खेल दिखाया और आपकी टीम को इसका श्रेय जाता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने इस श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन किया और ऐसे प्रदर्शन के लिए वे बधाई के पात्र हैं। बेशक, दोनों टीम जीतना चाहती थीं लेकिन यह उचित ही लगता है कि श्रृंखला ड्रॉ रही।’’ (भाषा)



