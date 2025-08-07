गौतम गंभीर पर बरसे थे तीर, अब दें सलामी: सिद्धू ने आलोचकों से पूछा खड़े होकर करेंगे अभिवादन?

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने बुधवार को मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके दृढ़ विश्वास की सराहना की और साथ ही उनके आलोचकों से पूछा कि क्या ब्रिटेन में 2-2 से ड्रॉ के लिए वे अब खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे।

भारतीय टीम विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जैसे दिग्गजों के टेस्ट प्रारूप से संन्यास लेने के कुछ समय बाद ही इस दौरे के लिए रवाना हुई थी। टीम ने पांच टेस्ट की सीरीज में बेहतरीन क्रिकेट खेला और इंग्लैंड को उसकी ही सरजमीं पर ड्रॉ पर रोक दिया।

‘द ओवल’ में सीरीज के निर्णायक मैच में मिली शानदार जीत पर सिद्धू ने कहा कि टीम की सफलता का श्रेय गंभीर को भी जाता है।

सिद्धू ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारतीय मुख्य कोच के आलोचकों से पूछा, ‘‘हम नायकों की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी भारत थोड़ा खराब खेलता है तो हर कोई गौतम गंभीर को दोषी ठहराने लगता है। क्या आप आज खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे? ’’,



उन्होंने कहा कि कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को आजमाने से भले ही नतीजे मिले हों लेकिन उन्होंने गंभीर को श्रेय दिया जो अपने काम करने के तरीके की आलोचना के बावजूद अपने रुख पर अड़े रहे और युवाओं के लिए दरवाजे खोलते रहे।

सिद्धू ने कहा, ‘‘गंभीर ही थे जिन्होंने आकाशदीप (Akash Deep) और वाशिंगटन (Washington) जैसे खिलाड़ियों को मौके दिए। कुलदीप शायद एक बेहतर विकल्प थे। लेकिन वह दृढ़ थे। सुधार की गुंजाइश तो आज भी और कल भी होगी। लेकिन जिस व्यक्ति की इतनी आलोचना की गई है, उसे आज वह सम्मान दें जिसके वह हकदार हैं। ’’ (भाषा)