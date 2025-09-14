Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सैनिकों और नागरिकों की जान से बड़ा कोई मैच नहीं, गंभीर के पुराने बयान फिर चर्चा में

Advertiesment
हमें फॉलो करें gautam gambhir old statement on india pakistan match hindi news

WD Sports Desk

, रविवार, 14 सितम्बर 2025 (11:17 IST)
India vs Pakistan Asia Cup 2025 : भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच को लेकर बहिष्कार (Boycott) की मांग जोर पकड़ रही है। इस बीच, टीम के फील्डिंग कोच रेयान टेन डोएशे (Ryan ten Doeschate) ने मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir)की क्रिकेट पर पूरा फोकस करने की सलाह का सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि ये एक काफी इमोशनल मामला है और टीम को BCCI और सरकार के निर्देशों का पूरा पालन करना है।
 
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के साथ खेल संबंध खत्म करने की मांग तेजी से उठ रही है।
 
आम तौर पर इस वक्त टीम के मुख्य कोच मीडिया से बात करते हैं, लेकिन इस बार गौतम गंभीर की जगह जूनियर कोच डोएशे को भेजा गया। माना जा रहा है कि बोर्ड को डर था कि गंभीर से उनके पुराने कड़े बयानों पर सवाल हो सकते हैं।

 नीदरलैंड के इस पूर्व क्रिकेटर डोएशे ने कहा, ‘‘यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। खिलाड़ी जनता की भावनाओं को महसूस करते हैं। हमने टीम की बैठकों में इस पर चर्चा की है। खिलाड़ी यहां क्रिकेट खेलने आए हैं और हम सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।’’
 
डोएशे ने कहा, ‘‘हमारी सोच खेल को राजनीति से अलग रखने की है। मैं भावनाओं को समझता हूं लेकिन हम बीसीसीआई और सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हमें इसका अंदेशा था और यह निराशाजनक है। मुख्य कोच गौतम गंभीर का संदेश है कि उन चीजों पर ध्यान न दें जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। उनका संदेश है कि केवल क्रिकेट पर ध्यान दें।’’

ALSO READ: IND VS PAK : पाकिस्तान की टीम में नए चेहरे, लेकिन क्या अनुभव की कमी डुबोएगी?

रोचक बात यह है कि गंभीर ने पहले भी इस मुद्दे पर बहुत सख्त रुख अपनाया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली में ‘एबीपी’ के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, ‘‘मेरा निजी जवाब बिल्कुल नहीं है। जब तक यह सब (सीमा पार आतंकवाद) बंद नहीं होता, भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ भी नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह सरकार का फैसला है कि हम उनके साथ खेलें या नहीं। कोई भी क्रिकेट मैच, बॉलीवुड फिल्म या कोई भी अन्य बातचीत भारतीय सैनिकों और भारतीय नागरिकों की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।’’ 


ALSO READ: टीम खेलती है, नाम नहीं! कपिल देव का सटीक कट [VIDEO]

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

श्रीलंका ने बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले में 6 विकेट से हराया

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels