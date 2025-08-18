बाकी है बिग शो, गेंद और बल्ले से सीरीज जिताने वाले मैक्सवेल का करियर खत्म नहीं

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक टी20 मैच से पहले, ग्लेन मैक्सवेल से पूछा गया कि क्या वनडे से संन्यास लेने के बाद उन्हें अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की समाप्ति तिथि पर विचार करने का मौका मिला है। उन्होंने उत्साह से कहा, 'नहीं।'





अगर वह चाहें, तो अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाला टी20 विश्व कप इस प्रारूप के महान खिलाड़ियों में से एक के लिए एक उपयुक्त शुरुआती बिंदु होगा। यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह दो साल और खेल पाएंगे, जबकि 2028 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।





शनिवार शाम को उन्होंने बल्ले से दिखाया कि वह अब भी क्या कर सकते हैं, 36 गेंदों में नाबाद 62 रनों की शानदार पारी खेलकर एक अनिश्चित लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को जीत की ओर ले गए। इससे पहले उन्होंने लॉन्ग-ऑन पर डेवाल्ड ब्रेविस की विनाशकारी पारी का अंत करने के लिए एक मैच-बदलने वाला कैच लपका था। वनडे मैचों से संन्यास लेते समय, मैक्सवेल ने मैदान पर 50 ओवर नहीं टिक पाने का हवाला दिया था, लेकिन हाल ही में कुछ बाउंड्री कैचों से यह बात और पुख्ता हुई है कि वह शानदार पल बिताने में सक्षम हैं।





ऑस्ट्रेलिया विश्व कप से पहले अच्छी फॉर्म में है और मैक्सवेल खेल के तीनों पहलुओं में, दूसरी बार खिताब जीतने की उनकी कोशिश का एक अहम हिस्सा होंगे। उनकी ऑफ स्पिन टीम के संतुलन का एक अहम हिस्सा है और विश्व कप में पावरप्ले में एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है।





दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली दो सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया है, ऐसे में मैक्सवेल ने अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया है। पिछले महीने सेंट किट्स में उन्होंने 18 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली थी और इस सीरीज में उन्हें तीन अलग-अलग स्थानों पर इस्तेमाल किया गया। परिस्थिति के अनुसार थोड़ा लचीलापन तो हमेशा रहेगा, लेकिन विश्व कप के लिए छठा और सातवां नंबर उनके लिए सबसे उपयुक्त लग रहा है।





बल्लेबाजी में कई बार मैक्सवेल असहज दिखते हैं और हमेशा की तरह, ऐसे पल भी आते रहेंगे जो उन्हें परेशान करते हैं: ''ओह, मैक्सी, तुमने ऐसा क्यों किया?'' शॉट। लेकिन फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक मैच जैसे मौके भी आते हैं, जब वह सटीक निशाना साधते हैं और सब कुछ सही निकलता है।





जिस तरह से उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए खुद को संभाला, वह एक शानदार दिमाग की झलक थी। सिंगल्स लेने में नाकाम रहे - यहां तक कि थोड़े समय के लिए, जब बेन ड्वारशुइस जैसे बेहद काबिल आठवें नंबर के बल्लेबाज़ उनके साथ थे - और आखिरी ओवर में लुंगी एनगिडी की गेंदबाजी को भांपने की कोशिश करते हुए उन्होंने शॉर्ट थर्ड पर एक फुलटॉस को रिवर्स करके मैच जीत लिया, जबकि पिछली दो गेंदों पर उन्होंने रन नहीं बनाए थे और जरूरत के दो ओवरों में से चार रन बच गए थे।





मैक्सवेल ने कहा, ''मैं शायद पिछली गेंद पर ऐसा करने के बारे में सोच रहा था।'' (लेकिन) मुझे लगा कि वह पहले वाली गेंद धीमी करने वाला था ताकि मैं उसे मिडविकेट पर दो रन के लिए मार सकूं। जैसे ही गेंद तेज हुई, मुझे एहसास हुआ कि मैंने शायद गेंद न मारकर गलती की है। मैंने गेंद को इतनी अच्छी तरह मारा कि दो रन नहीं मिल पाए, इसलिए मैंने सोचा, कोई बात नहीं, मैं आखिरी दो गेंदों में से एक पर चौका मारूंगा , उम्मीद है कि चौका लग जाएगा। मुझे लगा कि वह धीमी गेंद नहीं डालेगा।





''हालांकि मैं पहले उससे एक रन ले पाया था, मुझे नहीं लगा था कि यह इतना आसान होगा। मुझे लगता है कि बात थोड़ी ज्यादा बारीक थी। मुझे लगा कि गेंद को वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे तेज गति की ज़रूरत है। जैसे ही मैंने गेंद को उसके हाथ से निकलते देखा, मैंने सोचा, कोई भी बल्ला लगाओ और गेंद चली जाएगी। मुझे वो गेंद मिली जो मैं चाहता था और मैं उसे अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम था।''





14वें ओवर में जब ऑस्ट्रेलिया को 37 गेंदों पर 51 रनों की जरूरत थी, तब ड्वारशुइस के आने पर अपनी रणनीति के बारे में बताते हुए मैक्सवेल ने कहा कि ऐसा इसलिए था ताकि वह हवा के साथ छोटी बाउंड्री का फ़ायदा उठा सकें।





''मैं उस ओवर को जितना हो सके नियंत्रित करना चाहता था और फिर दूसरे छोर से (ड्वारशुइस) पर भरोसा करना चाहता था, जहां उसके पास कुछ और विकल्प थे। मुझे लगता है कि अगर मैंने पहली गेंद पर सिंगल ले लिया होता (जब वह अपनी पारी शुरू ही कर रहा था), तो उसके लिए रन बनाना या तुरंत स्ट्राइक से हटना मुश्किल हो सकता था।





''मुझे लगा कि अगर मैं उस ओवर की पांच गेंदों पर नॉन-स्ट्राइकर एंड पर होता और एक दाएं हाथ के बल्लेबाज़ के तौर पर छोटी गेंदें मारता, तो यह थोड़ा जोखिम भरा हो सकता था। अंत में, मुझे लगता है कि मैंने उस ओवर में 11 रन बनाए, जो एक जीत है। इसने गति बनाए रखी। उसके बाद से, मैंने मूल रूप से दोनों छोर पर उस पर भरोसा किया।''







जब मैक्सवेल ने कैगिसो रबाडा के आखिरी ओवर में 15 रन बनाए - एक बड़ी बीमर के रबाडा की पकड़ से छूट जाने के बाद फ्री हिट पर छक्का जड़ा - तो मैच तय लग रहा था और ऑस्ट्रेलिया को 12 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। हालांकि, कॉर्बिन बॉश ने 19वें ओवर में डबल-विकेट मेडन लगाकर मैच में नया मोड़ ला दिया। लेकिन एडम जम्पा ने दो गेंदें बचाकर अपनी भूमिका निभा दी थी और मैक्सवेल के पास स्ट्राइक थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उन्हें क्या करना है।(एजेंसी)

