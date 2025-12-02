ग्लेन मैक्सवेल ने IPL 2026 से नाम लिया वापस, सता रहा ना बिकने का डर



GLENN MAXWELL ON MISSING IPL 2026. pic.twitter.com/bBNLbWBZbj — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 2, 2025 ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल नेट्स के दौरान लगी गंभीर चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से बाहर हो गए थे।36 वर्षीय मैक्सवेल मिशेल ओवेन को गेंदबाजी कर रहे थे, तभी एक जोरदार ड्राइव उनके अग्रभाग पर लगी। बाद में स्कैन में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई, जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उनकी जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश फिलिप को टीम में शामिल करना पड़ा।



ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2026 में पंजीकरण ना करवाने का फैसला किया है। आईपीएल 2025 में वह फाइनल में पहुंची पंजाब किंग्स के लिए खेले थे।

मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज के लिए अपनी फिटनेस हासिल तो कर ली लेकिन यह सीरीज उनके लिए बुरे सपने जैसी रही। ना ही वह चौथे टी-20 में टीम को जीत दिला पाए। ना ही वह आसान कैच पकड़ पाए।ऐसे में संभवत उनको लगा होगा कि आईपीएल नीलामी में बिना बिके जाने से अच्छा है कि वह पहले ही अपना नाम वापस ले लें।





ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वह भारत में होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय विश्वकप के लिए जगह बना पाएंगे। फिलहाल उनके पक्ष में सिर्फ 2 बातें ही जाती है। पहला भारतीय पिच पर उनकी ऑफस्पिन गेंदबाजी और उनके भारत में आए 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक जो टीम इंडिया के खिलाफ आए हैं।

