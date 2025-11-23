लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतकर खत्म किया खिताब का सूखा

लक्ष्य सेन ने रविवार को सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर अपने करियर का छठा और इस साल का पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीता।
इंडिया के टॉप रैंक वाले पुरुष एकल बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, जो 14वें नंबर पर हैं, को बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के फाइनल में जापान के वर्ल्ड नंबर 26 युशी तनाका पर 21-15, 21-11 से क्लीन जीत के लिए 38 मिनट लगे। यह दोनों शटलर्स के बीच पहली आमने-सामने की भिड़ंत थी।
सिडनी में सेन की जीत पिछले साल दिसंबर में सैयद मोदी इंटरनेशनल के बाद उनका पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल है।उनके करियर में 2019 में दो सुपर 100 टाइटल – डच ओपन और सारलोरलक्स ओपन – के साथ-साथ 2022 में इंडिया ओपन सुपर 500 और 2023 में कनाडा ओपन सुपर 500 भी शामिल हैं।
सेन इस साल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर टाइटल जीतने वाले सिर्फ़ दूसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी बने। आयुष शेट्टी ने जून में यूएस ओपन सुपर 300 टाइटल जीता था।
फाइनल में, सेन ने लगातार चार पॉइंट बनाकर शुरुआती गेम 7-3 से अपने नाम कर लिया। तनाका ने थोड़ी देर के लिए स्कोर 17-15 कर लिया, लेकिन सातवें सीड वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने चार पॉइंट की बढ़त बनाकर गेम अपने नाम कर लिया।
दूसरे गेम में भी ऐसा ही हुआ। एक सधी हुई शुरुआत के बाद, सेन ने इंटरवल तक छह पॉइंट की बढ़त बना ली और उसके बाद मजबूती से कंट्रोल में रहकर शानदार जीत हासिल की। लक्ष्य सेन ने शनिवार को चाउ टिएन चेन के खिलाफ सेमीफाइनल में तीन मैच पॉइंट बचाकर जीत हासिल की और फाइनल में अपनी लय बनाए रखी। क्वार्टर फाइनल में, लक्ष्य सेन ने हमवतन आयुष शेट्टी को हराया।
इस साल की शुरुआत में, लक्ष्य हांगकांग ओपन में रनर-अप रहे और पिछले हफ्ते कुमामोटो मास्टर्स सहित दो सेमीफाइनल में भी खेले।