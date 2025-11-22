2 दिन में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से इंग्लैंड को रौदा, स्टार्क बने मैन ऑफ द मैच

AUSvsENG ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले एशेज टेस्ट में दो दिन में आठ विकेट से पराजित कर दिया। ट्रैविस हेड (122) के शानदार शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 205 रनों का लक्ष्य दो विकेट खोकर 28.2 ओवर में हासिल कर लिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली।





इंग्लैंड को दूसरी पारी में 164 रन पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य 28.2ओवर में दो विकेट पर 205 रन बनाकर हासिल कर लिया। ट्रैविस हेड ने दो दिनों में विकेटों के पतझड़ के बीच जर्बदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए सिर्फ 83 गेंदों में 16 चौकों और चार छक्कों की मदद से 122 रन बनाये। मार्नस लाबुशेन ने 49 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 51 रन बनाकर ट्रैविस हेड का अच्छा साथ दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 117 रनों की मैच विजयी साझेदारी की। लाबुशेन के साथ कप्तान स्टीव स्मिथ दो रन पर नाबाद रहे।







Mitchell Starc was on absolute fire to grab his third ten-wicket haul in the first Ashes Test #WTC27 #AUSvENG pic.twitter.com/vbQwCCmyAC — ICC (@ICC) November 22, 2025 इससे पहले इंग्लैंड की दूसरी पारी में स्कॉट बोलैंड ने 33 रन पर चार विकेट, मिचेल स्टॉर्क ने 55 रन पर तीन विकेट और ब्रेंडन डॉगेट ने 51 रन पर तीन विकेट लेकर मेहमान टीम को 34.4 ओवर में 164 रन पर ढ़ेर कर दिया। इंग्लैंड की तरफ से गस एटकिंग्सन ने सर्वाधिक 33, ऑली पोप ने 33 और वेन डकेट ने 28 रन बनाये। ब्राइडन क्रास ने 20 और जेमी स्मिथ ने 15 रन का योगदान दिया।



पहले दिन 19 विकेट गिरने के बाद दूसरे दिन आज 13 विकेट गिरे, लेकिन ट्रैविस हेड ने जमकर बल्लेबाजी की और अपना 10वां टेस्ट शतक बनाया। शतक पूरा करने के बाद हेड ने दो ओवरों में पांच चौके मारे। हेड को ब्राइडन कार्स ने ऑली पोप के हाथों कैच आउट कराया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का एक अन्य विकेट जेक वेदरॉल्ड के रूप में गिरा। वह 34 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 23 रन बनाकर आउट हुये। हालांकि हेड और वेदरॉल्ड ने पहले विकेट के लिए 11.3 ओवर में 75 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को ठोस शुरुआत दी।

इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया ने कल के नौ विकेट पर 123 रन से आगे खेलना शुरु किया और उसकी पहली पारी 132 रन पर सिमटी। इंग्लैंड को पहली पारी में 40 रनों की बढ़त हासिल हुई लेकिन दूसरी पारी में उसके बल्लेबाजों के समर्पण से उसे हार का सामना करना पड़ा।

