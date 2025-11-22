The Ashes का इतिहास और जली हुई Cricket Bail के पीछे की प्रेम कहानी

History of Ashes : Australia और England के बीच 'एशेज' (Ashes) कही जाने वाली मशहूर प्रतिद्वंद्विता दो देशों के बीच खेली जाने वाली वह टेस्ट मैच श्रृंखला है जिसे लेकर दोनों देशो के खिलाड़ी और उनके समर्थक बहुत उत्साहित और भावुक रहते हैं। दोनों देशों के बीच यह प्रतिद्वंदिता सालों पुरानी है। इस लेख में आप 'Ashes' के इतिहास (History of Ashes) और उसकी उत्पत्ति (Origin of Ashes) के बारे में जान पाएंगे। इसके साथ आप एशेज के बारे में कुछ हैरतअंगेज और रोमांचक तथ्य (Interesting Ashes Facts) भी जानेंगे।

'Ashes' नाम की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला मैच 1877 में मेलबोर्न में खेला गया था लेकिन इस Ashes की कहानी की शुरुआत 28 अगस्त,1882 को हुई जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का दौरा किया था और इंग्लैंड के प्रसिद्द 'Kennington Oval' स्टेडियम में एक टेस्ट मैच खेला जिसमे उन्होंने इंग्लैंड को बेहद करीब से हरा दिया था। यह एक लौ स्कोरिंग मैच था (इंग्लैंड :101,77 और ऑस्ट्रेलिया : 63,122)इंग्लैंड की धरती पर ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद, 'द स्पोर्टिंग टाइम्स' (The Sporting Times) नामक एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक व्यंग्यपूर्ण मृत्युलेख (Satirical Obituary) प्रकाशित किया। यह लेख, पत्रकार रेजिनाल्ड शर्ली ब्रुक (Reginald Shirley Brooks) द्वारा प्रकाशित किया गया था और शब्द थे :

“29 अगस्त, 1882 को द ओवल में निधन हुए अंग्रेजी क्रिकेट के स्नेहपूर्ण स्मरण में। शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और 'एशेज' को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा।"

यह 'Ashes' शब्द की उत्पत्ति थी। इस अपमानजनक जीत के बाद इंग्लैंड टीम के कप्तान Ivo Bligh ने कहा कि वह इस हार का बदला लेंगे और उस राख (Ashes) को इंग्लैंड वापस लेकर आएंगे। 3 सप्ताह के बाद, इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई और 3 मैचों की श्रृंखला 1-2 से जीतकर 'Ashes' वापस लाइ।

The then England's Captain - Ivo Bligh (Later the eighth Earl of Darnley) and the Team knew this wouldn't be easy to face this loss and had to turn this around.



During the return series in Australia in 1882/83, Ivo made a promise to "regain those ashes." pic.twitter.com/hdex2r69mI — Prajyot Mainkar (@prajyotm) June 16, 2023



कप्तान Ivo Bligh और Florence Murphy की प्रेम कहानी की शुरुआत कुछ सप्ताह बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और क्रिसमस की शाम मेलबोर्न के पास में एक "सामाजिक" मैच के बाद फ्लोरेंस मर्फी, जो रूपर्टवुड की मालकिन लेडी जेनेट क्लार्क की साथी और मेलबोर्न महिला समूह की एक सदस्य थी, ने Ivo Bligh को लाल और सुनहरे मखमली बैग से ढका एक छोटा टेराकोटा कलश तोहफे में दिया। इसी के साथ Ivo Bligh और Florence Murphy के प्यार की शुरुआत भी हुई थी। इवो ने फ्लोरेंस को शादी के लिए प्रस्तावित किया और उन्होंने 1884 में शादी की और इंग्लैंड में रहने लगे। Ivo Bligh की मृत्यु के बाद, फ्लोरेंस ने मेलबर्न क्रिकेट क्लब (MCC) को कलश (Urn) देने का फैसला किया और तब से वह प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's Cricket Ground) में मेलबर्न क्रिकेट क्लब (MCC Museum) संग्रहालय में है।



After winning the series, a group of Melbourne women, including Florence Morphy who would later become Ivo Bligh's wife, is said to have presented the Ashes urn to the skipper.



After Bligh's death in 1927, the urn was given to the Marylebone Cricket Club (MCC). pic.twitter.com/0qjztVxJ0W — Prajyot Mainkar (@prajyotm) June 16, 2023

'ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की राख' ऐसा कहा जाता है कि कलश (Urn), ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई सीरीज के तीसरे मैच में जली हुई क्रिकेट बेल (Bail) की राख से भरा था जहां इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और राख को वापस पा लिया था (Regained The Ashes)। इसे 'ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की राख' भी कहा जाता है। हालाँकि, फ्लोरेंस द्वारा इवो को दिया गया मूल कलश कभी भी एशेज श्रृंखला की आधिकारिक ट्रॉफी नहीं रहा है, इसकी प्रतिकृति, खेल के विजयी पक्ष को दी जाती है।

1929 से, मूल 'Ashes' कलश (Urn) ने केवल तीन ही बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है; 1988 में द्विशताब्दी टेस्ट मैच (Bicentenary Test Match) के लिए, और 2006-07 में एमसीसी द्वारा आयोजित पर्यटन प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में और 2019 में तीन महीने के लिए 'वेलवेट आयरन प्रदर्शनी' के लिए। मेलबोर्न में तीन महीने के प्रवास के दौरान 100,000 दर्शकों ने इस Urn को देखा।





तथ्य और आंकड़ें (Records and Facts of Ashes) -तब से अब तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 73 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 34 और इंग्लैंड ने अब तक 32 जीत दर्ज की हैं। 7 सीरीज ड्रॉ रहीं।

-उनके बीच 361 मैच खेले गए हैं जिनमें से 152 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 112 इंग्लैंड ने जीते हैं। कुल 97 मैच ड्रा रहे।

- 2015 के बाद से, इंग्लैंड ने एशेज श्रृंखला नहीं जीती है। -ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन: Sir Don Bradman (5028)

-इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन : Sir Jack Hobbs (3636) -ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार इंग्लैंड का वाइटवॉश किया; 1920-21, 2006-07, 2013-14 लेकिन इंग्लैंड कभी ऑस्ट्रेलिया का सफाया नहीं कर पाया।

-उनके लिए1978-1979 में सबसे नज़दीकी सीरीज 5-1 रही है और गौरतलब है कि यह तब था जब विश्व श्रृंखला क्रिकेट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण अधिकांश सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टूर्नामेंट से अनुपस्थित थे।





सर्वाधिक रन: (Players with Most Runs in Ashes) डॉन ब्रैडमैन (Don Bradman) : 5026 (63) जैक हॉब्स (JB Hobbs) : 3636 (71 पारी)

स्टीव स्मिथ (Steve Smith) : 3434 *(67 पारी) एलन बॉर्डर (AR Border) : 3222 (73 पारी) स्टीव वॉ (SR Waugh): 3173 (72 पारी)

सर्वाधिक विकेट : (Most Wickets in Ashes) शेन वॉर्न (Shane Warne) : 195 (72 पारियां) ग्लेन मैकग्राथ (GD McGrath) : 157 (60 पारियां)

स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Braod) : 153 (74 पारियां) ह्यूग ट्रंबल (H Trumble) : 141 (55 पारियां) डेनिस लिली (DK Lillee) : 128 (47 पारियां)