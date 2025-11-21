7 विकेट लेकर मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड को 172 रनों पर समेटा

AUSvsENG बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के सात विकेट के धमाकेदार प्रदर्शन ने इंग्लैंड को पहले एशेज टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को चायकाल से पहले 172 रन पर समेट दिया।इंग्लैंड को पहले हैरी ब्रूक की वजह से कुछ स्थिरता मिलती दिख रही थी, जिन्होंने लंच के बाद बहादुरी से लड़ते हुए 58 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल था, लेकिन 29.5वें ओवर में ब्रेंडन डॉगेट का शिकार बने।
जेमी स्मिथ ने 22 गेंदों में 33 रन बनाए, लेकिन 32वें ओवर में कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट होने के साथ ही इंग्लैंड की पारी का अंत हो गया। मिचेल स्टार्क ने शानदार सात विकेट लिए, जिसमें बेन स्टोक्स (6), ब्रूक (52), जेमी स्मिथ (33) और मार्क वुड (0) के जरूरी विकेट लिए, जिससे इंग्लैंड 32.5 ओवर में 172 रन पर ढेर हो गया। ग्रीन ने ओली पोप (46) का अहम विकेट पगबाधा कर लिया।
इंग्लैंड का मिडिल और लोअर ऑर्डर, जिसमें ब्रायडन कार्स (6) और जोफ्रा आर्चर (0) शामिल थे, टिक नहीं पाए, मार्नस लाबुशेन और एलेक्स कैरी के शानदार कैच से ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बल्लेबाजों को समेटने में मदद की। इस गिरावट में एग्रेसिव ड्राइव और गलत टाइमिंग वाले शॉट्स का मिक्स था, जिसमें स्टार्क ने हर गलती का फायदा उठाया।