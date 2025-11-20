U19 विश्वकप में नहीं होगा भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला

चौथे और आखिरी ग्रुप डी में तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका होंगे।आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा की। इस टूर्नामेंट के जरिये तंजानिया पदार्पण करेगा जबकि जापान की 2020 के बाद वापसी होगी।भारत को 15 जनवरी को अमेरिका से खेलना है । इसके बाद 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से खेलना है। भारत के सभी मैच बुलावायो में होंगे।पहले दौर से शीर्ष तीन टीमें सुपर सिक्स खेलेंगी जिसमें छह छह टीमों के दो समूह होंगे।
Full schedule for the ICC Men’s #U19WorldCup 2026 is out now— ICC (@ICC) November 19, 2025
