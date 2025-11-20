Festival Posters

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदे

, गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (11:25 IST)
Winter Health n Nutrition: हेल्दी रहने के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस दौरान कई पौष्टिक फल और सब्जियां बाजार में उपलब्ध होती हैं। सर्दियों का मौसम सिर्फ ठंडक और आरामदायक शामों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह प्रकृति द्वारा हमें दिए गए पोषण के सबसे समृद्ध भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है।

जैसे ही तापमान गिरता है, हमारे शरीर को आंतरिक गर्मी और मजबूत इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता होती है ताकि हम सर्दी, जुकाम और मौसमी बीमारियों से बचे रहें। यह वह समय है जब प्रकृति हमें पौष्टिक, रंगीन और तासीर में गर्म फल और सब्जियां प्रदान करती है।
 
ठंड के इस मौसम में यदि आप हेल्दी और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए। 
 
सर्दियों की प्रमुख सब्ज़ियां: सर्दी में मिलने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां और जड़ वाली सब्जियां पोषक तत्वों का भंडार होती हैं। आइए यहां जानते हैं इनके सेवन के मुख्य फ़ायदे...
 
1. पालक: आयरन, विटामिन A, C और K से भरपूर, खून की कमी दूर करने में सहायक।
 
2. मेथी: आयरन और फ़ाइबर से भरपूर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार।
 
3. सरसों का साग: विटामिन K और ओमेगा-3 फैटी एसिड, हड्डियों और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा।
 
4. बथुआ: अमीनो एसिड, फ़ाइबर और विटामिन A, B, C का बेहतरीन स्रोत, इसे 'सर्दियों का सुपरफूड' भी कहते हैं।
 
5. गाजर: बीटा-कैरोटीन (विटामिन A) का अच्छा स्रोत, आँखों की रोशनी और त्वचा के लिए फ़ायदेमंद।
 
6. मूली: विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, पाचन और इम्यूनिटी को मज़बूत करती है।
 
7. शकरकंद: प्राकृतिक रूप से मीठी और गर्म तासीर वाली, विटामिन A और फ़ाइबर देती है।
 
8. फूलगोभी और ब्रोकली: विटामिन C और K का अच्छा स्रोत।
 
9. पत्तागोभी: पत्तागोभी में विटामिन K और फाइबर होते हैं, जो शरीर को सर्दी में आरामदायक रखते हैं और पाचन को बेहतर बनाते हैं।
 
सर्दियों के खास फल: इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन C से भरपूर फल ज़रूर खाएं:
 
10. संतरा: विटामिन C का पावरहाउस, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है।
 
11. अमरूद: विटामिन C और फ़ाइबर से भरपूर, पाचन और सर्दी-जुकाम से लड़ने में सहायक।
 
12. आंवला: विटामिन C का सबसे बड़ा स्रोत, इम्यूनिटी और बालों के लिए बहुत अच्छा।
 
13. सेब: फ़ाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, पाचन तंत्र को मजबूत करता है।
 
14. कीवी: विटामिन C, आयरन और फ़ाइबर का बेहतरीन मिश्रण, ठंड में खूब मिलता है।
 
15. अनार: एंटीऑक्सीडेंट और आयरन से भरपूर, खून बढ़ाने में मदद करता है।
 
16. पपीता: पाचन सुधारने और त्वचा को चमकदार बनाए रखने में मददगार।
 
17. नाशपाती: नाशपाती में भी विटामिन C और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन को बेहतर बनाती है और शरीर को सर्दी से बचाती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 

