दक्षिण अफ्रीका A ने भारत को 73 रनों से हराकर वाइटवॉश बचाया

INDvsSA रिवाल्डो मूनसामी (107) और लुआन-द्रे प्रेटोरियस (123) की शानदार शतकीय पारियों के बाद एन पीटर (चार विकेट) और टी मोरेकी (तीन विकेट) के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका ए ने बुधवार को तीसरे अनौपचारिक एकदिवसीय मुकाबले में भारत ए को 73 रनों से हरा दिया। हालांकि भारत ए ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। रितुराज गायकवाड को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज तथा लुआन-द्रे प्रेटोरियस को शतकीय पारी के लिए ‘Player of the Match' से नवाजा गया।





326 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ए के बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे खुल नहीं खेल सके और अंतराल पर अपने विकेट गंवाते रहे और पूरी टीम 49.1 ओवर में 252 के स्कोर पर सिमट गई । आयुष बदोनी ने टीम के लिए सर्वाधिक 66 रनों की पारी खेली। इशान किशन ने 57 रन बनाये। रितुराज गायकवाड (25) रन बनाकर आउट हुये। मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा 23-23 रन बनाकर आउट हुये। अभिषेक शर्मा और कप्तान तिलक वर्मा ने 11-11 रन बनाये। दक्षिण अफ्रीका ए के लिए एन पीटर (चार विकेट) और टी मोरेकी ने (तीन विकेट) लिये। ब्योर्न फोर्टुइन को दो विकेट मिले। डेलानो पोटगीटर ने एक बल्लेबाज को आउट किया।





इससे पहले टॉस हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका ए ने आज रिवाल्डो मूनसामी (107) और लुआन-द्रे प्रेटोरियस (123) की शतकीय पारियों के दम पर निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट पर 325 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। रिवाल्डो मूनसामी और लुआन-द्रे प्रेटोरियस की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 241 रन जोड़ कर अच्छी शुरुआत की। 38वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने रिवाल्डो मूनसामी को पगबाधा आउट कर भारत ए को पहली सफलता दिलाई। रिवाल्डो मूनसामी ने 130 गेंदों में 13 चौके और दो छक्कों की मदद से 107 रन बनाये।





पी कृष्णा ने इसी ओवर की पांचवी गेंद पर लुआन-द्रे प्रेटोरियस को आउटकर दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका दिया। लुआन-द्रे प्रेटोरियस ने 98 गेंदों में नौ चौके और छह छक्के लगाते हुए 123 रनों की पारी खेली। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजो को जमने का अवसर नहीं दिया। सिनेतेम्बा केशिले (एक) और रूबिन हरमन (11) को हर्षित राणा ने आउट किया। कप्तान मार्केस ऐकरमैन (16) और डियान फॉरेस्टर (20) को खलील अहमद ने अपना शिकार बनाया। डेलानो पॉटजीटर (30) और ब्योर्न फोर्टेन दो रन बनाकर नाबाद रहे।

भारत ए की ओर खलील अहमद , प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने दो-दो बल्लेबाजों को आउट किया।

