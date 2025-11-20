Festival Posters

Indian Army : भारतीय सेना ने कॉम्बैट यूनिफॉर्म का पेटेंट कराया, नकल करने की तो केस साथ लगेगा जुर्माना

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (00:13 IST)
भारतीय सेना ने तीन परत वाली नई तरह की वर्दी (न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म ) को पेटेंट करा लिया है। सेना ने इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार ( Intellectual Property Rights, IPR) हासिल कर लिया है। अब इसकी कोई नकल करता है तो उसे जुर्माना और केस का सामना करना पड़ सकता है।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस रजिस्ट्रेशन के साथ, डिजाइन और पैटर्न, दोनों के विशिष्ट बौद्धिक संपदा अधिकार पूरी तरह से भारतीय सेना के पास रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पंजीकरण सेना के एकमात्र स्वामित्व और किसी भी अनधिकृत इकाई द्वारा अनधिकृत निर्माण, पुनरुत्पादन या व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

इन अधिकारों का किसी तरह का भी उल्लंघन डिजाइन अधिनियम 2000, डिजाइन नियम 2001 और पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार, निषेधाज्ञा और क्षतिपूर्ति के दावों सहित कानूनी परिणामों का प्रावधान करेगा।
कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ढेर सारी खूबियां 
मंत्रालय के मुताबिक न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म सैनिकों के शरीर को विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में में सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनकी सैन्य गतिविधियों के भी अनुकूल है। यह कॉम्बैट यूनिफॉर्म सैनिकों के शरीर को विभिन्न जलवायु परिस्थितयों में सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनकी सैन्य गतिविधियों के भी अनुकूल है।
एक बयान के अनुसार, नई तरह की वर्दी (डिजिटल प्रिंट) सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और सैनिकों को आरामदेह वर्दी प्रदान करने की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। अधिकारियों ने बताया कि तीन-परत वाली इस वर्दी में उन्नत तकनीकी वस्त्रों का उपयोग किया गया है तथा इसमें एर्गोनोमिक डिजाइन है, जिसे विभिन्न जलवायु और सामरिक स्थितियों में सहजता, गतिशीलता और संचालन दक्षता में सुधार के लिए तैयार किया गया है।   Edited by : Sudhir Sharma

