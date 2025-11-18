बैटल ऑफ रेजांग ला : 20 चीनियों के मुकाबले 1 भारतीय सैनिक

18 नंवबर 1962 का दिन भारतीय सेना के स्वर्णिम इतिहास में एक खास स्थान रखता है। इसी दिन भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजीमेंट में से एक 13 कुमांयु रेजीमेंट (स्थापना 1813) की सी (चार्ली) कंपनी के लीडर मेजर शैतान सिंह (परमवीर चक्र विजेता) और उसके 123 वीर जवानों ने चीनी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इन वीरों ने अपनी रेजीमेंट के जयघोष 'पराक्रमो विजयते' को शब्दश: सच कर दिखाया।

