FIFA की ताजा रैंकिंग में यह देश बना नंबर 1

WD Sports Desk

, गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (16:46 IST)
फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) की ओर जारी की ताजा विश्व रैंकिंग में स्पेन 1877.18 अंक के साथ शीर्ष पर बना हुआ है।ताजा रैंकिंग के अनुसार इस दौरान कुल 149 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए, जिसमें 74 मैत्री मैच शामिल हैं। रैंकिंग में अर्जेंटीना 1873.33 अंक के साथ दूसरे , फ्रांस 1870 अंक के साथ तीसरे और इंग्लैंड 1834.12 अंक के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है।

ब्राजील को दो स्थान का फायदा हुआ है वह 1760.46 अंक के साथ दो पायदान चढ़कर पांचवें स्थान पर आ गया, जबकि पुर्तगाल 1760.38 अंक छठे और नीदरलैंड्स 1756.27 अंक सातवें स्थान पर आ गये। नॉर्वे से 4-1 से हारने के बाद इटली शीर्ष 10 से नीचे गिरकर 1702.06 अंक के साथ 12वें स्थान पर खिसक गया। बेल्जियम 1730.71 अंक आठवें, जर्मनी 1724.15 अंक नौंवे और क्रोएशिया 1716.88 अंके साथ 10वें स्थान पर है।

बांग्लादेश पर बड़ी जीत चाहेगा भारत लेकिन वैभव पर अतिनिर्भरता छोड़नी होगी

