दुबई एयर शो में बड़ा हादसा, भारत का लड़ाकू विमान 'तेजस' क्रैश (वीडियो)

Tejas crashes at Dubai Air Show: दुबई एयर शो (Dubai Airshow 2025) के दौरान भारत का लड़ाकू विमान 'तेजस' दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जमीन पर गिरते हुए विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। दुबई एयर शो विमानन (Aviation), अंतरिक्ष (Space) और रक्षा (Defence) उद्योगों के लिए दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एयर शो में फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान दोपहर 2.10 मिनट पर यह हादसा हुआ। यह भारत का स्वदेशी रूप से विकसित दूसरा लड़ाकू विमान है। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजस आसमान में उड़ान भरते हुए अचानक नीचे आ गया।
पूर्णत: स्वदेशी विमान : तेजस विमान भारत द्वारा विकसित एक हल्का, कई भूमिकाओं वाला (Multi-role) और सुपरसोनिक (Supersonic) लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह 4.5वीं पीढ़ी (4.5th Generation) का लड़ाकू विमान है। यह अपनी श्रेणी के आधुनिक सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में सबसे हल्का और सबसे छोटा है, जिसका खाली वजन लगभग 6,560 किलोग्राम है।
यह 1.6 मैक (Mach 1.6) से 1.8 मैक तक की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता है, लगभग 2 हजार 220 किमी प्रतिघंटा। इसकी अधिकतम युद्धक रेंज (Combat Range) लगभग 500-1200 किमी है, जबकि फ़ेरी रेंज (Ferry Range) लगभग 3000 किमी तक है। यह अपने साथ 4000 किलोग्राम तक का हथियार और बाहरी उपकरण ले जा सकता है।
