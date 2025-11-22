Tejas jet crashes : कौन थे दुबई एयर शो में जान गंवाने वाले पायलट? सामने आया आखिरी वीडियो

मीडिया खबरों के मुताबिक नमंश स्याल की पत्नी भी वायुसेना में पायलट है और उनकी एक बेटी भी है। माता-पिता को बेटे की शहादत खबर उस दौरान मिली जब वे हैदराबाद में घूमने के लिए गए थे। सूचना मिलने के बाद शहीद के मातम पसर गया है।
दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला के वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 21, 2025
देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है।
शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।
BHARAT SALUTES ITS HERO.— Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) November 21, 2025
RIP Wing Commander Namansh Syal — a warrior who touched the skies with courage and guarded the nation with pride.
Soar high, braveheart.
