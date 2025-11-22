Festival Posters

Tejas jet crashes : कौन थे दुबई एयर शो में जान गंवाने वाले पायलट? सामने आया आखिरी वीडियो

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 22 नवंबर 2025 (00:29 IST)
Tejas jet crash : दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय एयरफोर्स का विमान तेजस हादसे का शिकार हो गया और इसमें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पायलय नमंश स्याल शहीद हो गए। इस पूरे विमान हादसे की वीडियो भी सामने आई है। इसमें विमान आसामान से जमीन पर गिरा और फिर धमाके के साथ तेजस विमान में आग लग गई। नमंश स्याल की शहादत की  पुष्टि नगरोटा बगवां के SDM मुनीश शर्मा ने की है। इंडियन एयरफोर्स ने क्रैश के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के ऑर्डर दिए हैं।
मीडिया खबरों के मुताबिक इस तेजस विमान को उड़ा रहे 34 वर्षीय पायलट नमंश स्याल सूबे के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां विधानसभा की पटियालकर पंचायत के वार्ड-7 के पड़यालकड़ रहने वाले थे। 
नमंश स्याल के पिता जगननाथ भी भारतीय सेना में अफसर के पद से रिटायर हुए थे और फिर शिक्षा विभाग से प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए थे।
मीडिया खबरों के मुताबिक नमंश स्याल की पत्नी भी वायुसेना में पायलट है और उनकी एक बेटी भी है। माता-पिता को बेटे की शहादत खबर उस दौरान मिली जब वे हैदराबाद में घूमने के लिए गए थे। सूचना मिलने के बाद शहीद के मातम पसर गया है।
सामने आया आखिरी वीडियो 
उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विंग कमांडर नमंश स्याल दुबई एयर शो में भारत के रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल और विदेश मंत्रालय में भारत के अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्हें एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हुए भी देखा जा सकता है। 

