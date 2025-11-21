Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नीतीश कुमार मुख्‍यमंत्री तो बने पर ताकत कम हुई, गृह मंत्रालय अब भाजपा के पास

Advertiesment
हमें फॉलो करें Nitish Kumar cabinet list

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (19:14 IST)
Bihar cabinet list: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्‍यमंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्रियों को विभाग बांटने के मामले में भाजपा की ज्यादा चली। नीतीश को गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग छोड़ना पड़ा, यह विभाग अब भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया है। 20 साल से गृह मंत्रालय नीतीश के ही पास रहा है। हालांकि वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास रहेगा।
 
मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सबसे कम विभाग रखे हैं। नीतीश के पास सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन, मंत्रिमंडल सचसचिवाल और वे सभी विभाग रहेंगे, जो किसी और को आवंटित नहीं किए गए हैं। नीतीश ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से हर कार्यकाल में गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा था। कानून-व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण जैसे संवेदनशील मामलों को वे सीधे तौर पर मॉनीटर करते रहे हैं। 
 
अब गृह मंत्रालय मिलने से सम्राट चौधरी बिहार भाजपा में बड़े नेता बनकर उभरे हैं। अब बिहार की कानून व्यवस्था का जिम्मा उनके पास रहेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण जेडीयू ने अपने पास रखा है। जेडीयू के विजेन्द्र यादव वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। नीतीश ने फिलहाल 26 में से 18 मंत्रियों को विभाग बांटे हैं। 
 
मंत्रिमंडल की सूची 
  • नीतीश कुमार : मुख्‍यमंत्री (सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन, मंत्रिमंडल सचसचिवाल और वे सभी विभाग रहेंगे, जो किसी और को आवंटित नहीं किए गए)
  • सम्राट चौधरी : डिप्टी सीएम (गृह मंत्री)
  • विजय सिन्हा : डिप्टी सीएम (भूमि, राजस्व, खनन) 
  • दिलीप जायसवाल : उद्योग
  • मंगल पांडे : स्वास्थ्य एवं विधि
  • रामकृपाल यादव : कृषि
  • नितिन नवीन : पीडब्ल्यूडी
  • विजेन्द्र यादव : वित्त, ऊर्जा, वाणिज्य
  • विजय चौधरी : जल संसाधन, भवन निर्माण, सूचना, संसदीय कार्य 
  • श्रवण कुमार : ग्रामीण विकास एवं परिवहन 
  • अशोक चौधरी : ग्रामीण कार्य
  • सुनील कुमार : शिक्षा
  • लेशी सिंह : खाद्य, उपभोक्ता
  • जमा खान : अल्पसंख्यक कल्याण 
  • मदन सहनी : समाज कल्याण
  • संजय टाइगर : श्रम संसाधन 
  • अरुण शंकर प्रसाद : पर्यटन, कला संस्कृति एवं युवा विभाग
  • सुरेंद्र मेहतो : पशु एवं मत्स्य संसाधन
  • नारायण प्रसाद : आपदा प्रबंधन
  • रमा निषाद : पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
  • प्रमोद चंद्रवंशी : सहकारिता एवं पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन
  • श्रेयसी सिंह : प्रौद्योगिकी एवं खेल
  • लखेद्र पासवान :  अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
  • संतोष सुमन : लघु जल संसाधन
  • दीपक प्रकाश : पंचायती राज विभाग
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Labor Code : देश में 4 नए लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन देना होगा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels