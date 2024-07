Hardik Pandya confirms divorce with Natasa Stankovic in an Instagram post : हार्दिक पंड्या और नताशा स्टेनकोविक अलग हो गए हैं। हार्दिक ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इस बात की जानकारी दी है। पांड्‍या ने कहा कि अब वे और नताशा मिलकर बेटे अगत्स्य को हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। हार्दिक ने लिखा- 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने मिलकर अलग होने का फैसला किया है। हमने साथ मिलकर बहुत कोशिश की और सबकुछ लगा दिया। अब हम लोगों को लगता है कि अलग होने में हम दोने के लिए भलाई है।