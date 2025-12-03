दक्षिण अफ्रीका T-20I सीरीज में शुभमन और हार्दिक की वापसी, सूर्या कप्तान

INDvsSA दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरु हो रही टी-20 सीरीज के लिेए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में यह सीरीज खेली जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि एशिया कप में चोटिल हुए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की इस सीरीज में वापसी हो रही है।वहीं गर्दन की ऐेंठन से टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके शुभमन गिल की भी वापसी हुई है।





चयनकर्ता ने हार्दिक की सफल वापसी से खुश होंगे। हार्दिक ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा को पंजाब के खिलाफ जीत दिलाई। वह सितंबर में एशिया कप के दौरान लगी बाएं क्वाड्रिसेप की चोट से सफलतापूर्वक उबर चुके हैं। हार्दिक ने चार ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट लिया और दो महीने से अधिक समय में अपने पहले कॉम्पिटिटिव गेम में मैच जिताने वाली 77 रन की नॉट आउट पारी खेली।





एकदिवसीय सीरीज छह दिसंबर को समाप्त होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज नौ दिसंबर को कटक में शुरू होगी। इसके बाद न्यू चंडीगढ़ (11 दिसंबर), धर्मशाला (14 दिसंबर), लखनऊ (17 दिसंबर) और अहमदाबाद (19 दिसंबर) में मैच होंगे।







NEWS #TeamIndia's squad for the 5⃣-match T20I series against South Africa announced.



Details https://t.co/3Bscuq6Gri #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0bHLCcbwTD — BCCI (@BCCI) December 3, 2025 ऐसा माना जा रहा है कि गिल की चोट में नस दब गई है, और बीसीसीआई का चिकित्सा दल की बनाई शुरुआती टाइमलाइन के मुताबिक उन्हें अभ्यास फिर से शुरू करने से पहले उन्हें कम से कम पांच हफ्ते आराम करना होगा। वह अपना रिहैब जारी रखने के लिए सोमवार को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे।

गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय गर्दन में चोट लग गई थी, जिसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट हो गए और मैच में आगे नहीं खेल पाए। वह दूसरा टेस्ट भी नहीं खेल पाए जिसे भारत हारकर 2-0 से सीरीज हार गया। इसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही तीन मैचों की एकदिवसाीय सीरीज भी नहीं खेल पाए।ऐसा माना जा रहा है कि गिल की चोट में नस दब गई है, और बीसीसीआई का चिकित्सा दल की बनाई शुरुआती टाइमलाइन के मुताबिक उन्हें अभ्यास फिर से शुरू करने से पहले उन्हें कम से कम पांच हफ्ते आराम करना होगा। वह अपना रिहैब जारी रखने के लिए सोमवार को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे।