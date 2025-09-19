Biodata Maker

गोपनीय बैठक की रिकॉर्डिंग कर फंसा PCB, ICC कर रहा कार्रवाई पर विचार

आईसीसी ने ‘गलत आचरण’ के लिए पीसीबी की खिंचाई की, कार्रवाई पर विचार

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (11:38 IST)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एशिया कप मैच से पहले पाकिस्तान द्वारा ‘टूर्नामेंट के कई नियमों के उल्लंघन’ के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रहा है। टीम ने मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की अपनी मांग को वैश्विक संचालन संस्था द्वारा अस्वीकार किए जाने के विरोध में मैच में विलंब किया था। आईसीसी ने बुधवार को हुए मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को एक ईमेल भेजा है जिसमें ‘गलत आचरण’ और खिलाड़ियों एवं मैच अधिकारियों के क्षेत्र (पीएमओए) प्रोटोकॉल के ‘कई उल्लंघनों’ का हवाला दिया गया है।
 
टूर्नामेंट से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने पीसीबी को पत्र लिखकर कहा है कि बोर्ड मैच के दिन पीएमओए के नियमों के बार-बार उल्लंघन का दोषी है। पीसीबी को ईमेल मिल गया है।’’
 
पता चला है कि कई चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान ने मीडिया मैनेजर नईम गिलानी को टॉस से पहले पाइक्रॉफ्ट, उसके मुख्य कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा के बीच हुई बैठक को फिल्माने की अनुमति देकर नियमों का उल्लंघन किया।
 
आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया था कि मीडिया प्रबंधकों को ऐसी बैठकों में शामिल होने की इजाजत नहीं है।


टीम ने शुरुआत में भारत के खिलाफ मैच में ‘हाथ नहीं मिलाने’ के विवाद के लिए पाइक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराते हुए होटल छोड़ने से इनकार कर दिया था जिसके कारण बुधवार का मैच एक घंटे की देरी से शुरू हुआ था।
 
पीसीबी ने आरोप लगाया कि रविवार को टॉस के समय पाइक्रॉफ्ट ने सलमान को उनके भारतीय समकक्ष सूर्यकुमार यादव से हाथ मिलाने से रोक दिया था जिन्होंने स्पष्ट किया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हाथ नहीं मिलाया गया था।
 
आईसीसी ने पीसीबी के साथ सहमति जताई थी कि भारत के खिलाफ मैच से जुड़े मामले को सुलझाने में मदद के लिए पाइक्रॉफ्ट मैच के टॉस से पहले टीम के कप्तान और मैनेजर से मिलेंगे।
 
सूत्र ने कहा, ‘‘इसका उद्देश्य टॉस के समय उत्पन्न होने वाली किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी या गलत संवाद को दूर करना था।’’
 
उन्होंने कहा, ‘‘पीसीबी अपने मीडिया मैनेजर को बैठक में लाया और जोर देकर कहा कि वह बातचीत के दौरान मौजूद रहेंगे।’’
 
मीडिया मैनेजर को आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक प्रबंधक ने प्रवेश देने से मना कर दिया क्योंकि वह अपना मोबाइल फोन पीएमओए में ले जाना चाहते थे जिस पर कड़ा नियंत्रण है।
 
सूत्र ने बताया कि पीसीबी ने मीडिया मैनेजर को बैठक के दौरान उपस्थित नहीं रहने देने पर मैच से हटने की धमकी दी और फिर बातचीत को (बिना ऑडियो के) फिल्माने पर जोर दिया जो पीएमओए नियमों का एक और उल्लंघन था।
 
सूत्र ने कहा, ‘‘आईसीसी ने खेल, टूर्नामेंट और संबंधित हितधारकों के हित को बनाए रखने के लिए पीसीबी की माग मान ली, हालाँकि इससे पीएमओए से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ।’’ हुआ।"
 
आईसीसी को यह भी नहीं बताया गया कि पीसीबी फिल्माए गए फुटेज का उपयोग कैसे करने की योजना बना रहा है।
 
आईसीसी ने पीसीबी की उस मीडिया विज्ञप्ति पर भी आपत्ति जताई है जिसमें दावा किया गया था कि पाइक्रॉफ्ट ने ‘माफी मांगी’ है जबकि वास्तव में उन्होंने केवल एक गलत संचार पर खेद व्यक्त किया था।   (भाषा) 


