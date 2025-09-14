Dharma Sangrah

INDvsPAK दोनों ही टीमों में नहीं कोई बदलाव, पाक का भरोसा पेस की जगह स्पिन

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी

हमें फॉलो करें Asia Cup 2025

WD Sports Desk

, रविवार, 14 सितम्बर 2025 (20:00 IST)
PAKvsIND पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप के बहु प्रतीक्षित मुकाबले में रविवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने टॉस जीतने के बाद कहा कि विकेट आगे चलकर धीमा रह सकता है इसलिए उनकी टीम स्कोरबोर्ड पर अधिक से अधिक रन बनाना चाहती है। पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं है।भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वह भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। सूर्यकुमार ने कहा कि आज उमस भी है और उन्हें उम्मीद है कि आज ओस भी पड़ेगी। भारत ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।
टीमें :

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान : साहिबज़ादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस, फखर जमान, आगा सलमान (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफ़ियान मकीम, अबरार अहमद

