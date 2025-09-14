INDvsPAK Live बुमराह की गेंद पर हार्दिक का कैच, दूसरे ओवर में पाक का दूसरा विकेट गिरा

हार्दिक ने पहली ही गेंद पर लिया सैम अयूब का अहम विकेट

भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी

Asia Cup 2025 पहले विकेट में हार्दिक पांड्या की गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने कैच लिया तो अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कैच लिया। हारिस को ऊपर भेजना पाकिस्तान के लिए बेकार गया।हारिस ने पिछले मैच में यूएई के खिलाफ 66 रन बनाए थे।पहली गेंद को वाइड डालने के बाद हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर पाकिस्तान के इन फॉर्म बल्लेबाज सैम अयूब को गोल्डन डक पर चलता कर दिया। पाकिस्तान पहली ही गेंद से भारी संकट मेंपाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुनी। सूर्यकुमार यादव ने टॉस हारकर कहा कि वह भी गेंदबाजी करने का ही सोच रहे थे। भारत और पाकिस्तान की टीम में पिछले मैच से कोई बदलाव नहीं है।