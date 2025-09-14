Hanuman Chalisa

पाक बल्लेबाजों में से कोई नहीं बना पाया 50, 14 बार ही पहुंचा पाए गेंद को सीमा पार

WD Sports Desk

, रविवार, 14 सितम्बर 2025 (22:30 IST)
INDvsPAK कुलदीप यादव की कलात्मकता, अक्षर पटेल का अनुशासन और वरूण चक्रवर्ती के हुनर के सामने पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ एशिया कप के बहुचर्चित ग्रुप मुकाबले में नौ विकेट पर 127 रन ही बना सकी।भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि दोनों टीमों के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर है।

स्पिनर अक्षर ने चार ओवर में 18 रन देकर दो, कुलदीप ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन और वरूण ने चार ओवर में 24 रन देकर एक विकेट लिया । पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज इस तिकड़ी के सामने टिक नहीं सका।

अक्षर, कुलदीप और वरूण ने मिलकर 40 डॉट गेंदें डाली और जसप्रीत बुमराह ने भी 15 डॉट गेंद फेंकी। इसी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर बने दबाव का पता चल जाता है।शाहीन शाह अफरीदी ने अगर आखिर में 16 गेंद में नाबाद 33 रन नहीं बनाये होते तो पाकिस्तान 125 रन के पार भी नहीं पहुंचता।पाक टीम का एक भी बल्लेबाज 50 रन नहीं बना पाया और सिर्फ 14 बार ही पूरी टीम गेंद को बाउंड्री तक ले जा पाई।

सूर्यकुमार यादव टॉस हार गए और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ भी नहीं मिलाया। भारत ने पहली वैध गेंद से ही दबाव बना दिया और सईम अयूब खाता खोले बिना हार्दिक पंड्या की गेंद पर प्वाइंट में बुमराह को कैच दे बैठे।

बुमराह ने चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट लिये। उन्होंने पिछले मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले मोहम्मद हारिस (तीन) को पवेलियन भेजा । वह पूल शॉट खेलने के प्रयास में फाइन लेग में खड़े पंड्या को कैच देकर लौटे ।
साहिबजादा फरहान ने 44 गेंद में 40 रन बनाये और बुमराह को दो छक्के भी जड़े लेकिन भारत के किसी स्पिनर का सामना नहीं कर पाये।
पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेले और उनमें तकनीक का भी अभाव नजर आया। फखर जमां ( 15 गेंद में 17 रन ) ने अक्षर के सामने जोखिम उठाने का साहस किया हालांकि स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका कैरियर रिकॉर्ड बेहतर रहा है।

अक्षर के आते ही फखर ने उन्हें खराब शॉट खेला और लांग आन पर तिलक वर्मा को कैच दे दिया।पाकिस्तानी कप्तान सलमान तीन रन बनाकर पवेलियन लौट गए जो गेंद की लैंग्थ और अतिरिक्त उछाल को भांप ही नहीं पाये। बायें हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को कुलदीप की गुगली ने परेशान किया । फरहान को भी कुलदीप ने रवाना किया । इसके साथ ही बहुदेशीय टूर्नामेंटों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का लचर प्रदर्शन जारी रहा है।

