न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान मैच अगर धुला तो भारत की ऐसे हो सकती है सेमीफाइनल में एंट्री

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (16:15 IST)
अंतिम चार में जगह बनाने की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी पाकिस्तान की टीम शनिवार को आईसीसी महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी तो उसकी नजरें विरोधी टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फेरने पर टिकी होंगी।पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ अपना पिछला मैच बारिश के कारण धुल जाने के कारण गंवाए गए मौकों का मलाल होगा।

लेकिन दोनों टीम की बल्लेबाजों को कोलंबो के खराब मौसम के कारण अपने पिछले मुकाबलों में मैदान पर अधिक समय बिताने का मौका नहीं मिला और अगर हालात सही रहे तो वे इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहेंगे।बारिश बड़ा मुद्दा बनी हुई है। एक बार फिर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है जिससे मैच में खलल पड़ने का खतरा है।

पाकिस्तान ने बारिश से बाधित 31 ओवर के मैच में इंग्लैंड को नौ विकेट पर 133 रन पर रोका और फिर 113 रन के संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए 6.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 34 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन बारिश के कारण मैच को अंतत: रद्द करना पड़ा।

बारिश के कारण पाकिस्तान की जीत की संभावना खत्म हो गई और वह चार मैच में तीन हार और एक बेनतीजा मैच के साथ अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है।वर्ष 2000 का चैंपियन न्यूजीलैंड 3 मैच में 3 अंक के साथ शीर्ष चार से बाहर होने की कगार पर खड़ा है।

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो मैच गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत के साथ वापसी की। हालांकि टीम का श्रीलंका के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया।अब अगर टीम को सेमीफाइनल में खेलना है तो बचे तीनों मुकाबले जीतने होंगे। एक तरह से टीम के लिए यह विश्वकप नॉकआउट हो गया है। वहीं अगर कल का मैच धुल गया तो न्यूजीलैंड को अगले 2 मैच (भारत और इंग्लैंड) से ना केवल जीतने होंगे बल्कि बड़े अंतर से जीतने होंगे।
भारत की रनरेट न्यूजीलैंड से बेहतर

अगर कल का मैच बारिश से धुल गया तो 4 अंक लिए भारत का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा क्योंकि भारत की रनरेट न्यूजीलैंड से बेहतर है। हालांकि उसे भी 3 में से 2 मैच जीतने होंगे।  

इस कारण भारत और इंग्लैंड के खिलाफ क्रमशः 23 और 26 अक्टूबर को होने वाले कड़े मुकाबलों को देखते हुए न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल की उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए पाकिस्तान को हराना चाहेगी।

पाकिस्तान ने गेंदबाजी विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है जिसमें कप्तान फातिमा सना ने इंग्लैंड के खिलाफ चार विकेट लेकर आक्रमण की अगुवाई की। बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल ने भी दो विकेट लेकर बारिश के खलल पड़ने से पहले अपनी टीम को नियंत्रण में रखा।

पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाजी क्रम को रोकने के लिए गेंदबाजी में एक और ऑलराउंड प्रयास की जरूरत होगी।न्यूजीलैंड के लिए कप्तान सोफी डिवाइन ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने तीन पारियों में 86.66 की औसत से रन बनाए हैं। ब्रुक हॉलिडे की दमदार पारी के साथ उनकी संयमित पारी ने न्यूजीलैंड को बांग्लादेश के खिलाफ वापसी दिलाने में मदद की थी।

हालांकि शीर्ष क्रम में निरंतरता की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। अनुभवी सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर और अमेलिया केर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में जूझ रही हैं जिससे डिवाइन पर पारी को संभालने का अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में स्थिरता रही है। डिवाइन (54 रन पर तीन विकेट) और ब्री इलिंग (39 रन पर दो विकेट) ने अपने पिछले मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था।

