पहली बार लंका प्रीमियर लीग का हिस्सा बनेंगे भारतीय क्रिकेटर्स

WD Sports Desk

, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (17:03 IST)
लंका प्रीमियर लीग (LPL) के आयोजकों ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय क्रिकेटर पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे जिसका छठा सत्र एक दिसंबर से शुरू होगा। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘पहली बार भारतीय क्रिकेटरों के इस टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद है। उनके नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी जिससे पूरे क्षेत्र के प्रशंसकों में उत्साह का एक नया स्तर जुड़ जाएगा।’’

लंका प्रीमियर लीग का छठा संस्करण 27 नवंबर से 23 दिसंबर, 2025 तक चलेगा, जो टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे प्रतिस्पर्धी सीजन होगा।

27 दिनों तक लगातार क्रिकेट खेलने वाली यह लीग पांचों फ्रेंचाइजियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को और तेज करेगी और साथ ही खिलाड़ियों को टी20 एक्शन का बेहतर अनुभव भी प्रदान करेगी। इस साल का संस्करण 2026 क्रिकेट विश्व कप से पहले भी एक महत्वपूर्ण तैयारी होगी, जिससे यह लीग की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक बन जाएगा।

इस संस्करण में कुल 24 मैच होंगे, जिनमें 20 लीग मैच और 4 नॉकआउट मैच शामिल हैं, जो तीन प्रमुख स्थानों - आर. प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कोलंबो; पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी; और रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दांबुला में खेले जाएंगे।

