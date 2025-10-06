Hanuman Chalisa

1975 में वेस्टइंडीज की विश्व विजेता टीम के ऑलराउंडर का हुआ निधन

वेस्टइंडीज विश्व कप विजेता टीम के सदस्य बर्नार्ड जूलियन का निधन

WD Sports Desk

, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (15:39 IST)
वेस्टइंडीज की विश्वकप विजेता टीम के सदस्य और पूर्व ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन का उत्तरी त्रिनिदाद के वाल्सेन शहर में शनिवार को निधन हो गया।वह 75 वर्ष के थे। वह वेस्टइंडीज की 1975 की विश्व चैंपियन टीम का हिस्सा थे और उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 24 टेस्ट और 12 एकदिवसीय मैच खेले।

क्रिकेट वेस्टइंडीज के अध्यक्ष डॉ. किशोर शालो ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "बर्नार्ड जूलियन के परिवार, मित्रों और प्रियजनों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। क्रिकेट वेस्टइंडीज इस दुःख की घड़ी में आपके साथ है, और हम आशा करते हैं कि बर्नार्ड को यह एहसास था कि जिस क्रिकेट परिवार को उन्होंने आकार देने में मदद की, वह उन्हें महत्व देता था और प्यार करता था, और उन्हें यह जानकर शांति मिली होगी कि उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा।"

आज से 50 साल पहले, पहले एकदिवसीय विश्व कप में, जूलियन ने ग्रुप चरण में श्रीलंका के खिलाफ 20 रन देकर 4 विकेट लिए थे और इसके बाद सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 रन देकर 4 विकेट लिए थे और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली थी। इस टूर्नामेंट ने एक आक्रामक ऑलराउंडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाया, जो अपनी बाएं हाथ की सीम गेंदबाजी, स्ट्रोकप्ले और जीवंत क्षेत्ररक्षण के लिए जाने जाते थे।
वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड ने जूलियन को 1975 की चैंपियन टीम का एक अहम सदस्य बताया। त्रिनिदाद एंड टोबैगो गार्जियन ने लॉयड के हवाले से कहा, "उन्होंने हमेशा अपना शत-प्रतिशत दिया। उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, और मैं हमेशा बल्ले और गेंद दोनों से उन पर भरोसा कर सकता था। उन्होंने हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। क्या ही बेहतरीन क्रिकेटर थे।"जूलियन ने लॉर्ड्स में 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच जिताऊ 121 रनों की पारी खेलकर अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। अगले साल उन्होंने उसी टीम के खिलाफ पांच विकेट लिए।

