मच्छरों और पाक गेंदबाजों के कारण एक भी भारतीय बल्लेबाज नहीं बना पाया 50
ऋचा घोष की तूफानी पारी से भारत का चुनौतीपूर्ण स्कोर
INDvsPAK आठवें नंबर की बल्लेबाज ऋचा घोष की 20 गेंदों पर नाबाद 35 रन की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ महिला विश्व कप मुकाबले में रविवार को 50 ओवर में 247 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बना लिया।ऋचा घोष ने 20 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 35 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। हरलीन देओल ने 65 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के की मदद से सर्वाधिक 46 रन बनाये।
भारत एक समय अपने छह विकेट 201 रन पर गंवाकर संघर्ष कर रहा था लेकिन ऋचा ने आने के बाद ही अपने शॉट खेले और उनकी तेज-तर्रार पारी ने भारत को 247 रनों तक पहुंचा दिया। यह कोई बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन धीमी दिख रही पिच पर यह निश्चित रूप से उपयोगी था।
मध्य पारी के साक्षात्कार में जेमिमा रोड्रिग्स कहती हैं, "पिच पर काफ़ी नमी थी जिससे उसे थोड़ी पकड़ मिली।" वह उन कुछ खिलाड़ियों में से एक थीं जिन्होंने 32 रन बनाते हुए अच्छी स्ट्राइक ली। उस स्कोरकार्ड में भारत के लिए कई 20 और 30 रन बने क्योंकि बल्लेबाजों को पिच पर ज़्यादा सहजता महसूस नहीं हुई। क्या इरादा बेहतर हो सकता था या उन्होंने बस एक ऐसा स्कोर बनाने का लक्ष्य रखा जो उन्हें लगा कि काफ़ी अच्छा होगा?
भारतीय बल्लेबाजों ने काफी समय लिया और फिर स्टार्ट को बड़ी पारी में तब्दील भी नहीं कर सकीं। स्मृति मंधाना ने 23 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 19 रन बनाये। ओपनर प्रतीका रावल ने 31,दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेह राणा ने 20 रन बनाये।अंत में ऋचा की पारी ने मोमेंटम दिया और भारत को 250 के करीब ले गईं। यह स्कोर भी काफी चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि भारत के पास भी अच्छे स्पिनर्स है।पाकिस्तान के लिए, फ़ातिमा सना ने फिर से प्रभावशाली प्रदर्शन किया जबकि स्पिनरों ने भी गेंद को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। सबसे महँगी गेंदबाज डायना बेग ने सबसे ज़्यादा चार विकेट भी लिए।
भारतीय बल्लेबाजों को इसके अलावा मच्छरों ने भी काफी परेशान किया जिसके कारण 34 ओवरों के बाद 25 मिनट तक खेल रुका हालांकि यह एक बहाना नही हो सकता क्योंकि पाक गेंदबाजों ने भी इस ही परिस्थिति में गेंदबाजी की।