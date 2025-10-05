Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रोहित शर्मा को इस कारण हटाया गया कप्तानी से, आगरकर ने चाहते थे...

तीन अलग-अलग कप्तान रखना बहुत मुश्किल है : अगरकर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rohit Sharma

WD Sports Desk

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (16:47 IST)
शुभमन गिल के कुछ महीने पहले टेस्ट कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद, उनके अब वनडे टीम की कप्तानी संभालने के साथ ही भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के अनुसार, उन्हें 50 ओवरों की कप्तानी सौंपने का फैसला 2027 विश्व कप को ध्यान में रखकर किया गया है।हालांकि दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले इस बड़े आयोजन में अभी दो साल बाकी हैं, लेकिन अगरकर ने कहा कि वनडे मैचों का अनियमित कार्यक्रम लंबी अवधि की योजना बनाना चुनौतीपूर्ण बना देता है। खासकर कोचिंग स्टाफ को, अगर उन्हें विभिन्न प्रारूपों में तीन अलग-अलग कप्तानों के साथ काम करना पड़े, तो उन्हें और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए सीमित ओवरों की टीम की घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगरकर ने कहा, "ज़ाहिर है, किसी न किसी स्तर पर आपको यह देखना होगा कि अगला विश्व कप कहाँ होगा। यह एक ऐसा प्रारूप भी है जो अभी सबसे कम खेला जाता है। इसलिए, आपको अगले खिलाड़ी को, या अगर कोई और खिलाड़ी आने वाला है, तो उसे खुद को तैयार करने या योजना बनाने के लिए उतने मैच नहीं मिलते।"अगरकर ने कहा, "और अभी हमें दो साल बाकी हैं। यह लंबा समय लग सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कितने एकदिवसीय मैच खेल पायंगे। विश्व कप के करीब आते-आते, हो सकता है कि हम पहले से थोड़े ज़्यादा मैच खेलें। लेकिन आखिरी एकदिवसीय मैच हमने चैंपियंस ट्रॉफी में 8 या 9 मार्च को खेला था। और अगला मैच हम अक्टूबर 2019 में खेलेंगे। इसलिए, इस समय एकदिवसीय क्रिकेट थोड़ी चुनौतीपूर्ण है।''

"ज़ाहिर है, हमारा ध्यान टी20 विश्व कप पर है। लेकिन धीरे-धीरे हम आने वाले विश्व कप के लिए योजना बनाना शुरू करेंगे। इसलिए, एक योजना के तौर पर, इससे अगले खिलाड़ी को आने वाले मैचों के लिए योजना बनाने का पर्याप्त समय मिल जाता है। और तीन प्रारूपों के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा, "सिर्फ चयनकर्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कोच के लिए भी तीन अलग-अलग लोगों के साथ योजना बनाना कभी आसान नहीं होता।"

आने वाले हफ़्तों में गिल का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहेगा। वह फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत की कप्तानी कर रहे हैं, जो 14 अक्टूबर को समाप्त होगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैच 19, 23 और 25 अक्टूबर को होंगे, जबकि पाँच मैचों की टी20 सीरीज़ 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगी, जिसमें गिल 20 ओवर के प्रारूप के लिए उप-कप्तान होंगे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम 14 नवंबर से 19 दिसंबर तक होने वाली दो टेस्ट, तीन वनडे और पाँच टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी।

जब पूछा गया कि क्या इस व्यस्त कार्यक्रम के कारण गिल को थकान का खतरा है, तो अगरकर ने जवाब दिया: "उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मेरा मतलब है, वह अभी भी काफी युवा हैं। हमने देखा है कि उन्होंने इंग्लैंड में भारी दबाव में क्या किया। इसलिए, वहां वास्तव में सकारात्मक संकेत थे। आपने एक बल्लेबाज के रूप में वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड देखा है।हमें उम्मीद है कि कोई थकान नहीं होगी।''

"यह सच है कि अगले कुछ महीनों में काफ़ी क्रिकेट तेजी से होने वाला है। मेरा मतलब ख़ास तौर पर उससे है, लेकिन टीम प्रबंधन से भी। हम इसे यथासंभव बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम इस खिलाड़ी को अगले विश्व कप के लिए तैयारी करने का पर्याप्त समय देना चाहते हैं, जो 24 महीने दूर है, लेकिन ज़्यादा मैच नहीं हो सकते। इसलिए, हम उसे सर्वश्रेष्ठ संभव मौका देना चाहते हैं।"
webdunia
UNI

अगरकर ने जडेजा को बाहर किए जाने को कमतर आंका

इस बीच, अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए एकदिवसीय टीम से रवींद्र जडेजा को बाहर किए जाने को कमतर आंका और ज़ोर देकर कहा कि यह टीम के संतुलन का मामला है, न कि ऑलराउंडर की क्षमताओं का।
जड्डू के बारे में, मेरा मतलब है, इस समय ऑस्ट्रेलिया में दो बाएं हाथ के स्पिनरों को ले जाना संभव नहीं है। वह कितने अच्छे हैं, यह साफ तौर पर टीम की योजना में है। लेकिन जगह के लिए थोड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। ऐसा नहीं है कि वह... बेशक, वह चैंपियंस ट्रॉफी टीम में थे, लेकिन चूँकि हमने वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त स्पिनर लिए थे, इसलिए इस समय हम केवल एक ही स्पिनर को ले जा सकते थे और वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के होने से टीम में कुछ संतुलन बना सकते थे।

अगरकर ने कहा, ''और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया में हमें स्पिन के मामले में इससे ज़्यादा की जरूरत होगी। लेकिन जड्डू, वह कितने अच्छे हैं, एक बल्लेबाज और गेंदबाज के तौर पर वह हमें क्या देते हैं, और ख़ास तौर पर फ़ील्डिंग में, यह साफ तौर पर टीम की योजना में है। इसलिए, यह एक छोटी सीरीज है, आप सभी को शामिल नहीं कर सकते और दुर्भाग्य से इस समय वह टीम से बाहर हैं, लेकिन यह बस इतना ही है।"

बुमराह के कार्यभार के बारे में - उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय मैचों के लिए आराम दिया गया है, लेकिन वह टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं - अगरकर ने कहा, "हमने उन्हें एकदिवसीय मैचों के लिए पहले ही आराम दे दिया है। जब हम उनके कार्यभार को संभाल लेंगे, तो हम ऐसा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैनचेस्टर टेस्ट में उनके खेलने के बाद डेढ़ महीने या लगभग पांच हफ़्ते या कुछ ऐसा ही समय हो गया है। हमेशा एक योजना होती है। जहां भी आप उन्हें आराम दे सकते हैं, आप देंगे।

"क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वह कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि टीम के हित में क्या है। और जब हमें उसकी जरूरत होगी, तो वह हमेशा उपलब्ध रहेगा। लेकिन हम सिर्फ़ उसका ही नहीं, बल्कि अन्य खिलाड़ियों का भी ध्यान रखेंगे। सिराज भी काफ़ी ओवर फेंकता है। और भी खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जिन्हें काफ़ी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इसलिए हम सभी सीनियर खिलाड़ियों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे ताकि चोट लगने का ख़तरा कम सेकम हो। ''

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ICC Women World Cup: भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels