IND vs AUS ODI Series : रोहित की जगह शुभमन गिल बने कप्तान, श्रेयस को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बुमराह को दिया आराम

WD Sports Desk

, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (15:32 IST)
IND vs AUS ODI Series : ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई वनडे टीम की कमान शुभमन गिल के हाथ में है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली भी वापसी कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। ये रोहित और कोहली का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद भारतीय टीम में पहला मुकाबला होगा। हार्दिक पांड्या स्ट्रेन इंजरी की वजह से वनडे और टी20 दोनों टीमों से बाहर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह को वनडे से आराम दिया गया है, लेकिन वह टी20 टीम में शामिल हैं। मोहम्मद सिराज फिर से वनडे टीम में लौटे हैं, वहीं रवींद्र जडेजा को इस बार मौका नहीं मिला है।

मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने टीम की घोषणा करते हुए कहा कि तीन अलग-अलग प्रारूपों में कप्तान होना रणनीतिक तौर पर व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप अभी दो वर्ष दूर है लेकिन इस बीच भारत कितने वनडे खेलेगा यह स्पष्ट नहीं है इसलिए नए कप्तान के पास पर्याप्त समय होना चाहिए। आगरकर ने कहा कि सिर्फ़ चयनकर्ताओं के लिए ही नहीं कोच के लिए तीन अलग-अलग लोगों के साथ काम करना आसान नहीं रहता।
 
जडेजा के वनडे टीम में शामिल नहीं होने पर आगरकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अधिक वनडे नहीं खेलने थे इसलिए वहां की परिस्थितियों के लिहाज से टीम में अधिक स्पिनरों की जरूरत नहीं थी।
 
बुमराह और हार्दिक को लेकर आगरकर ने कहा, "उनके वर्कलोड को देखते हुए उन्हें वनडे टीम से आराम दिया गया है। हार्दिक इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फ़िट नहीं थे। एक हफ़्ते में वह सीओई में जुड़ेंगे और रिकवरी शुरू करेंगे तब हमें उनको लेकर स्पष्टता मिलेगी।"
 
ऑस्ट्रेलिया में भारत को तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी जो कि 19 अक्तूबर से शुरू होगा और 25 अक्तूबर को वनडे सीरीज का अंतिम मैच खेला जाएगा। वहीं पांच मैचों की टी20 सीरीज का आग़ाज 29 अक्तूबर को होगा और आठ नवंबर को सीरीज का अंतिम मैच खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, के एल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)
 
भारत की टी20 टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर।
 

टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, रोहित-कोहली की वापसी पर गिल का कप्तान होना तय

