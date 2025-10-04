टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, रोहित-कोहली की वापसी पर गिल का कप्तान होना तय

26 साल के गिल अब टेस्ट और वनडे दोनों टीमों के कप्तान हैं और टी20 टीम के उप-कप्तान भी हैं। 38 साल के रोहित दिसंबर 2021 से भारत के फुल टाइम वनडे कप्तान थे। उन्होंने कुल 56 वनडे मैचों में टीम की कप्तानी की, जिसमें 42 जीत और 12 हार रही। एक मैच टाई और एक मैच बिना रिजल्ट के रहा। रोहित ने 2018 में एशिया कप को भारत के लिए जीताया था और फिर 2023 में भी टीम को एशिया कप खिताब दिलाया। उनकी कप्तानी में भारत 2023 वनडे विश्व कप का फाइनल भी खेला। उनका कप्तानी सफर मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीत के साथ खत्म हुआ।