रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए वनडे विश्वकप 27 भागीदारी पर आगरकर का बड़ा बयान

WD Sports Desk

शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (18:58 IST)
रोहित शर्मा और विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया है जिसकी घोषणा शनिवार को बीसीसीआई ने की।  वनडे मैच 19 से 25 अक्टूबर के बीच सिडनी, एडीलेड और मेलबर्न में खेले जायेंगे जिसके बाद पांच मैचों की टी20 श्रृंखला होनी है।हालांकि दोनों के वनडे विश्वकप 2027 का हिस्सा होने के सवाल पर अजीत आगरकर ने पत्रकार वार्ता में सीेधे शब्दों में कह दिया कि दोनों ही इस टूर्नामेंट के लिए हिस्सा लेने में गारंटी नहीं दे रहे हैं।

कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।इन दोनों खिलाड़ियों ने देश के लिए आखिरी टूर्नामेंट दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी खेला था। जहां कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप लीग चरण में लक्ष्य का सफलता से पीछा करते हुए शतक जड़ा था। रोहित ने फाइनल में लक्ष्य का पीछा करने के दौरान शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी।कोहली और रोहित ने 2024 में विश्व कप जीत के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा लेकिन इन दोनों का टेस्ट संन्यास काफी शांत रहा।

चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर ने पुष्टि की कि रोहित को कप्तानी में बदलाव के बारे में बता दिया गया है लेकिन जब यह पूछा गया कि क्या विराट और रोहित विश्व कप 2027 खेलेंगे तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।अगरकर ने कहा ,‘‘ वे अभी इसी प्रारूप में खेल रहे हैं और हमने उन्हें चुना है। जहां तक 2027 विश्व कप का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में आज कप्तानी में बदलाव के साथ बात करने की जरूरत है।’’
यह पूछने पर कि रोहित ने इस फैसले को किस तरह लिया है, उन्होंने कहा ,‘‘ यह चयन समिति और रोहित के बीच की बात है।’’अगरकर ने साफ तौर पर कहा कि अब कुछ ही वनडे खेलने हैं लिहाजा तीन अलग अलग कप्तान रखना असंभव है क्योंकि इससे रणनीति बनाने में दिक्कत होती है।

उन्होंने कहा ,‘‘ यह व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि तीन प्रारूपों में तीन कप्तान हों । इससे रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है।’’उन्होंने कहा ,‘‘ एक समय पर जाकर आप अगले विश्व कप पर विचार करेंगे और यह प्रारूप अब बहुत कम खेला जाता है। इसलिये अगले कप्तान को देने के लिये ज्यादा मैच भी नहीं है। उसे खुद को तैयार करने और रणनीति बनाने के लिये समय दिया जाना जरूरी है।’

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिये भारतीय वनडे टीम :

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।

