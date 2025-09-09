2008 के बाद पहली बार विराट और रोहित के बिना एशिया कप खेलने उतरेगा भारत

जब भारत कल दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एशिया कप के अपने पहले मैच में मैदान पर उतरेगा, तो यह महज एक अभियान की शुरुआत से कहीं बढ़कर होगा।यह भारतीय क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी - विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा के 2024 में टी20 विश्व कप जीतने के बाद संन्यास लेने के उपरांत पहला बड़ा टूर्नामेंट।







For the first time in 18 years, Team India will play a multinational tournament (Asia Cup 2025) without Rohit Sharma & Virat Kohli! pic.twitter.com/8QSBJNPPs0 — CricketGully (@thecricketgully) August 19, 2025 सूर्यकुमार यादव, जो अब कप्तान हैं, भारत के नए दर्शन - निडर बल्लेबाज़ी - के प्रतीक हैं। वह एक ऐसी टीम का नेतृत्व करेंगे जिसमें विस्फोटक प्रतिभा और उभरती हुई निरंतरता का मिश्रण होगा। उप-कप्तान शुभमन गिल एक साल से भी ज्यादा समय बाद टी20 में वापसी कर रहे हैं और शीर्ष पर अपनी जगह फिर से हासिल करने के लिए बेताब हैं। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा होंगे, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 54 गेंदों में 135 रनों की तूफानी पारी खेलकर न सिर्फ़ रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि खुद को भारत का अगला बिग-हिटिंग सनसनी भी घोषित कर दिया।



तिलक वर्मा, जिनका पिछले नौ मैचों में औसत 82 का है, एक आक्रामक क्रम में एक शांत संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। संजू सैमसन के मध्यक्रम में ढलने और हार्दिक पांड्या के बल्ले और गेंद दोनों से खेलने के साथ, भारत की कोर टीम तरोताजा और महत्वाकांक्षी दिखती है। शिवम दुबे एक पावर-हिटिंग ऑलराउंडर के रूप में गहराई जोड़ते हैं।





बल्लेबाजी में जहां युवापन झलकता है, वहीं गेंदबाजी अभी भी जसप्रीत बुमराह के अनुभव पर निर्भर है। अर्शदीप सिंह के साथ, वह एक ऐसे आक्रामक आक्रमण की अगुवाई करते हैं जो आगे से धारदार है। स्पिन की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने पिछले 10 मैचों में 26 विकेट लिए हैं, और कुलदीप यादव, जिनकी कलाई की स्पिन दुनिया भर के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को परेशान करती रही है, के बीच साझा किए जाने की उम्मीद है।





एसीसी पुरुष प्रीमियर कप 2024 जीतकर अपनी जगह बनाने वाली यूएई टीम इस मुकाबले में एक कमजोर टीम के रूप में उतर रही है, लेकिन उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। कप्तान मुहम्मद वसीम, जो अपनी निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अपनी टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश करेंगे।अलीशान शराफू और आसिफ खान, जो एक जाने-माने फिनिशर हैं, मध्यक्रम में जान फूंकेंगे। उनकी गेंदबाजी की उम्मीदें हैदर अली के विकेट लेने वाले फॉर्म और जुनैद सिद्दीकी के अनुभव पर टिकी हैं।





हालाँकि, इतिहास और मौजूदा फॉर्म उनके खिलाफ भारी पड़ते हैं। दोनों टीमों के बीच 2016 में खेले गए एकमात्र टी20 मैच में भारत ने यूएई को 81/9 पर रोक दिया था और फिर 10 ओवर से कुछ ज़्यादा समय में जीत हासिल कर ली थी।दुबई की पिच संतुलित मानी जाती है, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों के लिए थोड़ी अनुकूल है। इस मैदान पर खेले गए 110 टी20 मैचों में से 58 में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीत हासिल की है। मैच के दिन मौसम आमतौर पर खाड़ी जैसा होगा - गर्म, शुष्क और चुनौतीपूर्ण, तापमान 40°C तक पहुंचने की संभावना है।





हालांकि भारत 98 प्रतिशत जीत की संभावना के साथ प्रबल दावेदार है, लेकिन इस मैच का असली महत्व कहीं और है। यह भारत के भविष्य का अनावरण है। कोहली, रोहित और जडेजा के जाने के बाद, ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया है कि क्या नई पीढ़ी - गिल, अभिषेक, तिलक और अन्य - उम्मीदों का भार उठा पाएंगे।





प्रशंसकों और दर्शकों, दोनों के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ यह मुकाबला भले ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए याद न किया जाए, लेकिन उस क्षण के लिए याद किया जाएगा जब भारतीय क्रिकेट दिग्गजों के बाद के युग में प्रवेश कर रहा है, और वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बनाने के लिए तैयार है।(एजेंसी)

