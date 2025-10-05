Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भारत की पाकिस्तान पर लगातार 12वीं ODI जीत, 88 रनों से रौंदा

Advertiesment
हमें फॉलो करें INDvsPAK

WD Sports Desk

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (23:04 IST)
INDvsPAK आठवें नंबर की बल्लेबाज ऋचा घोष की 20 गेंदों पर नाबाद 35 रन की तूफानी पारी के बाद क्रांति गौड और दीप्ति शर्मा (तीन-तीन विकेट), स्नेह राणा (दो विकेट) के बहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने रविवार को महिला विश्व कप के छठे मुकाबले में पाकिस्तान को रनों से हरा दिया। यह भारत की पाकिस्तान पर लगातार 12वीं जीत है।

248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत खबरा रही और उसने 26 के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये। मुनीबा अली (दो), सदफ शम्स (छह) और आलिया रियाज (दो) रन बनाकर आउट हुई। सिदरा आमीन और नतालिया परवेज की जोड़ी ने पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। गौड ने परवेज (33) को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सका। सिदरा आमीन ने 81 रनों की पारी खेली। उन्हें स्नेह राणा ने आउट किया। 43वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने सादिया इकबाल (शून्य) को आउटकर पाकिस्तान की पारी का 159 के स्कोर पर अंत कर दिया। यह भारतीय टीम की पाकिस्तान पर लगातार 12वीं जीत है।

भारतीय महिला टीम की ओर से क्रांति गौड और दीप्ति शर्मा (तीन-तीन विकेट), स्नेह राणा (दो विकेट) लिये।
इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 247 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। ऋचा घोष ने 20 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 35 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। हरलीन देओल ने 65 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के की मदद से सर्वाधिक 46 रन बनाये।

भारत एक समय अपने छह विकेट 201 रन पर गंवाकर संघर्ष कर रहा था लेकिन ऋचा ने आने के बाद ही अपने शॉट खेले और उनकी तेज-तर्रार पारी ने भारत को 247 रनों तक पहुंचा दिया। यह कोई बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन धीमी दिख रही पिच पर यह निश्चित रूप से उपयोगी था।

मध्य पारी के साक्षात्कार में जेमिमा रोड्रिग्स कहती हैं, "पिच पर काफ़ी नमी थी जिससे उसे थोड़ी पकड़ मिली।" वह उन कुछ खिलाड़ियों में से एक थीं जिन्होंने 32 रन बनाते हुए अच्छी स्ट्राइक ली। उस स्कोरकार्ड में भारत के लिए कई 20 और 30 रन बने क्योंकि बल्लेबाजों को पिच पर ज़्यादा सहजता महसूस नहीं हुई। क्या इरादा बेहतर हो सकता था या उन्होंने बस एक ऐसा स्कोर बनाने का लक्ष्य रखा जो उन्हें लगा कि काफ़ी अच्छा होगा?
भारतीय बल्लेबाजों ने काफी समय लिया और फिर स्टार्ट को बड़ी पारी में तब्दील भी नहीं कर सकीं। स्मृति मंधाना ने 23 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 19 रन बनाये। ओपनर प्रतीका रावल ने 31,दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेह राणा ने 20 रन बनाये।अंत में ऋचा की पारी ने मोमेंटम दिया और भारत को 250 के करीब ले गईं। यह स्कोर भी काफी चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि भारत के पास भी अच्छे स्पिनर्स है।

पाकिस्तान के लिए, फ़ातिमा सना ने फिर से प्रभावशाली प्रदर्शन किया जबकि स्पिनरों ने भी गेंद को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। सबसे महँगी गेंदबाज डायना बेग ने सबसे ज़्यादा चार विकेट भी लिए।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

INDvsPAK मैच कीड़ों से प्रभावित हुआ, 15 मिनट तक हुआ कोलोंबो में छिड़काव (Video)

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels