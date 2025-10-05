Biodata Maker

अमेरिका-भारत तनाव के बीच जयशंकर का बड़ा बयान, बोले- लक्ष्मण रेखाओं का होना चाहिए सम्मान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (22:23 IST)
टैरिफ पर वॉशिंगटन की नीति को लेकर भारत-अमेरिका के संबंधों में तनाव के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को कहा कि दोनों देशों के बीच किसी भी व्यापार समझौते में नई दिल्ली की 'लक्ष्मण रेखाओं' का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में 'साझा आधार' खोजने के प्रयास किये जा रहे हैं।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि आज जोखिम उठाने और जोखिम कम करने की गतिविधियां एक साथ हो रही हैं। इससे नीति-निर्माताओं के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज हथियारों और युद्ध की प्रकृति मूल रूप से बदल चुकी है। विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दे हैं, और इनमें से कई प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप न दिए जाने से जुड़े हुए हैं। 
विदेश मंत्री ने कहा कि आज अमेरिका के साथ हमारे कुछ मुद्दे हैं, जिन पर हम अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसके कारण हम पर टैरिफ लगाया गया है, हमने इसे सार्वजनिक रूप से अनुचित करार दिया है। रूस से कारोबार करने के लिए हम पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, लेकिन अन्य देश भी रूस के साथ कारोबार कर रहे हैं। हमें इन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है और हम इस पर सक्रियता से काम कर रहे हैं।

