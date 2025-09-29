Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक और इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रुथ सोशल पर शेयर किए पोस्ट में ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका के फिल्म उद्योग को विदेशी प्लेयर्स ने चुरा लिया है। ट्रंप के इस ऐलान से भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री पर खासा प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप ने लिखा कि हमारा मूवी बिजनेस हमसे छीना गया है, जैसे किसी बच्चे से कैंडी छीन ली जाती है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि इस फैसले को कानूनी तौर पर किस आधार पर लागू किया जाएगा।