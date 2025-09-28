जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डा

Festival Posters

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

संयुक्त राष्ट्र , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (17:05 IST)
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच से पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जयशंकर ने अपने संबोधन में पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले का भी उल्लेख किया। दुनिया के सामने अपनी करतूतों का चिट्ठा खुलते देख पाकिस्तान तिलमिला गया। 
अपने उत्तर देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने भारत पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बदनाम करने का आरोप लगा दिया। हालांकि, सबसे हैरान करने वाली बात रही कि जयशंकर ने किसी भी देश के नाम का जिक्र नहीं किया था। बावजूद इसके पाकिस्तान उस बयान को अपने लिए समझा। 
 
पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने दावा किया कि भारत के आरोप झूठ दोहराने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि के इस जवाब पर एस जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का वक्तव्य बताता है कि एक पड़ोसी देश, जिसका नाम तक नहीं लिया गया था, बावजूद इसके जवाब देने और सीमा पार आतंकवाद को लेकर अपनी लंबी समय से चली आ रही गतिविधि को स्वीकार करने का ऑप्शन चुना।
 
जयशंकर ने कहा कि संकट के समय में अपने पड़ोसियों की तत्काल जरूरतों पर भारत की त्वरित प्रतिक्रिया को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "...अशांत समय में यह जरूरी है कि हम संकट के क्षणों में आगे बढ़ें। भारत इस संबंध में खासकर अपने आस-पास के क्षेत्रों में हमेशा तत्पर रहा है। चाहे वह वित्त, भोजन, उर्वरक या ईंधन हो, हमने अपने पड़ोसियों की तत्काल जरूरतों को पूरा किया है।" इनपुट भाषा Edited by : Sudhir Sharma

